Num ano o preço das casas aumentou 13,6% no Luxemburgo

Tiago RODRIGUES O preço das casas no Grão-Ducado aumentou 13,6% entre 2020 e 2021. O Eurostat divulga esta quinta-feira dados sobre o preço das habitações no segundo trimestre do ano na União Europeia (UE).

No Grão-Ducado, entre abril e junho, o indicador aumentou 13,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. No trimestre anterior, entre janeiro e março, o aumento anual tinha sido ainda maior: 17,2%. Se comparada com os três meses anteriores, a subida é de 1,1%.

Desde 2010, o preço das casas no Luxemburgo aumentou 111%. Já o preço das rendas subiu 15% nesses 11 anos.

Na comparação com a média europeia dos últimos 11 anos (35% na UE e 30% na zona euro), os preços das casas no Grão-Ducado continuam a ser dos mais altos, deixando o país no segundo lugar do ranking, apenas atrás da Estónia (+133%) e ligeiramente à frente da Hungria (+109%).

Ao comparar o segundo trimestre de 2021 com o de 2010, o Eurostat revela que os preços das casas aumentaram mais do que as rendas em 18 Estados-membros da UE. Os preços das habitações aumentaram em 23 países da UE e diminuíram em quatro, com os maiores aumentos na Estónia, Luxemburgo e Hungria. Foram observadas descidas na Grécia (-28%), Itália (-13%), Chipre (-8%) e Espanha (-3%).

Nas rendas, há um padrão diferente. Na comparação homóloga, os preços aumentaram em 25 Estados-membros da UE e diminuíram em dois, com os maiores aumentos na Estónia (+142%), Lituânia (+109%) e Irlanda (+66%). Registaram-se diminuições na Grécia (-25%) e em Chipre (-3%).

Subidas recorde na zona euro e UE

De acordo com o gabinete estatístico europeu, os preços das casas tiveram, no segundo trimestre, aumentos recorde na comparação homóloga, de 6,8% na zona euro e 7,3% na UE.



Este é o maior aumento homólogo desde o quarto trimestre de 2006, na zona euro, e na UE desde o terceiro trimestre de 2007. Na comparação com o primeiro trimestre do ano, os preços das casas subiram, entre abril e junho, 2,6% na zona euro e 2,7% na UE.

Em 11 Estados-membros, os preços das casas tiveram um aumento homólogo de mais de 10%, com a Estónia (16,1%), a Dinamarca (15,6%) e República Checa (14,5%) a registarem as maiores subidas e tendo Chipre apresentado o único recuo (-4,9%).

Na variação trimestral, os preços das casas subiram nos 27 Estados-membros, com os principais avanços a serem observados na Letónia (6,7%), na Eslovénia (4,5%) e na Áustria (4,2%).

Em Portugal, o indicador aumentou 6,6% na comparação homóloga e 2,2% em cadeia.

(com Lusa)

