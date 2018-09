Os rumores não enganaram. Como esperado há vários meses, a Apple lançou ontem três novos iPhone e um novo smartwatch num evento sempre muito ansiado pelos fãs da tecnológica. Os dispositivos vão estar disponíveis no Luxemburgo a partir da próxima semana.

Economia 25

Novos iPhone chegam ao Luxemburgo a 21 de setembro

Os rumores não enganaram. Como esperado há vários meses, a Apple lançou ontem três novos iPhone e um novo smartwatch num evento sempre muito ansiado pelos fãs da tecnológica. Os dispositivos vão estar disponíveis no Luxemburgo a partir da próxima semana.

A Apple apresentou ontem os novos iPhone entre outras novidades, na sede da empresa, na Califórnia. Num evento onde já muito do conteúdo era conhecido e circulava pelas redes sociais e pela internet, as novas estrelas foram os iPhone Xs e Xs Max e o iPhone Xr. Para além dos smartphones, Tim Cook, divulgou o novo Apple Watch 4, com novas funcionalidades de fitness, saúde e bem-estar. Veja as nossas galerias de fotos.



iPhone Xs e Xs Max

Tim Cook não poupou elogios aos modelos da versão Xs "os melhores de sempre". A versão mais pequena tem 5.8 polegadas. A versão Xs Max difere mesmo no tamanho. O ecrã é de 6.5 polegadas, o maior de sempre num iPhone e ocupa quase toda a frente do telemóvel. Ambas as versões têm um processador mais rápido (A12 Bionic) e uma câmara dupla traseira de 12 megapíxeis. Segundo a empresa, estas novas funcionalidades permitem melhorar a experiência vídeo e imagem dos utilizadores, bem como a navegação online. A confirmar os rumores, o telemóvel incorpora a tecnologia dual SIM (que permite o uso de dois cartões).



8 Foto: Apple

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple





iPhone Xr

O anúncio do Xr também não foi uma surpresa. O telemóvel mais acessível do que a versão Xs tem um ecrã de 6.1 polegadas e também abandona o botão de início. Este modelo só incorpora uma câmara traseira, mas com a mesma resolução da do Xs (12 megapíxeis).



9 Foto: Apple

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple

E como elegância e status se pagam caro, os preço da versão Xr começam nos 879 euros, sendo que na versão Xs Max começam nos 1279 euros. Os telemóveis estarão disponíveis no Luxemburgo a partir de 21 de setembro.



Apple Watch Series 4



O novo Apple Watch pretende dar mais poder e controlo aos utilizadores no que respeita a fitness, saúde e bem-estar. O smartwatch tem um ecrã maior do que a versão anterior (pouco mais de 30%), e incorpora um electrocardiógrafo (onde é possível realizar electrocardiogramas) e um sensor de quedas dos utilizadores que liga automaticamente para o 112. O preço base é de 439 euros.







8 Foto: Apple

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple Foto: Apple





Catarina Osório







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.