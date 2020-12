Recorde-que o recolher obrigatório, entre as 21h e as 6h, está previsto durar até ao dia 10 de janeiro, mas restaurantes e cafés vão permanecer fechados até pelo menos ao dia 15 de janeiro

Novo recolher obrigatório com impacto nos restaurantes

Susy MARTINS

A alteração do horário do recolher obrigatório que passa das 23:00 para as 21:00 a partir de sábado, dia 26 de dezembro, até 10 de janeiro de 2021, vai ter um impacto nos restaurantes.

Com o novo recolher obrigatório, os restaurantes que fazem take away e entregas ao domicílio têm novas regras a respeitar. Segundo a federação nacional dos proprietários de hotéis, restaurantes e cafés (Horesca), as encomendas terão de ser feitas até às 21:00 e não até às 23h como é o caso atualmente. Contudo, as entregas ao domicílio continuarão a ser autorizadas após as 21h.

A Horesca diz ainda, no seu site (www.horesca.lu), que os trabalhadores poderão abandonar o restaurante após o início do recolher obrigatório (21h), mas deverão estar na posse de um justificativo que esclareça as funções que ocupa na empresa.

Recorde-que o recolher obrigatório, entre as 21h e as 6h, está previsto durar até ao dia 10 de janeiro, mas restaurantes e cafés vão permanecer fechados até pelo menos ao dia 15 de janeiro, sendo apenas autorizada a abertura das cozinhas dos restaurantes para take away e entregas ao domicílio.



