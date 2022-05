Novo aumento do preço dos combustíveis

PEC Governo revê em baixa previsões de crescimento económico para o Luxemburgo devido à guerra na Ucrânia

O Ministério das Finanças apresentou ontem, aos deputados, as linhas gerais do Programa de Estabilidade e Crescimento 2022, que mostra o impacto do travão que o conflito na Ucrânia vai trazer à recuperação económica do país nos próximos tempos.