As empresas que foram criadas recentemente também poderão solicitar uma ajuda financeira, com efeitos retroativos desde novembro de 2020.

Novas medidas de apoio às empresas. Formulários para pedidos já estão disponíveis

Susy MARTINS As empresas que foram criadas recentemente também poderão solicitar uma ajuda financeira, com efeitos retroativos desde novembro de 2020.

As novas ajudas financeiras às empresas prejudicadas pela pandemia, inclusive a de apoio à retoma das atividades, entram hoje em vigor. Os formulários para os pedir estão doravante disponíveis no site MyGuichet.lu.

As empresas podem solicitar a ajuda de “custos não cobertos” que vão isentar até 25% do volume de negócios mensal para o cálculo das receitas registadas nos serviços 'take away' e entrega de refeições. A medida é válida para o período entre fevereiro e junho de 2021 e destina-se apenas às empresas em processo de encerramento administrativo.

Já para as empresas com quebras de pelo menos 75% no volume de negócios, os “custos não cobertos” vão ser assumidos na sua íntegra pelo Estado, também para o período entre fevereiro e junho de 2021 e sob condição de encerramento administrativo.

As empresas que foram criadas recentemente também poderão solicitar uma ajuda financeira, com efeitos retroativos desde novembro de 2020.

Para garantir às empresas elegíveis os auxílios disponíveis, a Direção-Geral das Classes Médias, a Câmara de Comércio e a Casa do Empreendedorismo lançam uma campanha nacional de informação.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.