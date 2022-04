A CLC e a FLAD argumentam que os custos adicionais do novo pacote legislativo terá de ser suportado pelo consumidor final.

Novas leis antiresíduos são “extravagância que vai sair cara”, dizem federações

Redação A Confederação Luxemburguesa do Comércio (CLC) e a Federação da Alimentação e da Distribuição (FLAD) criticaram a legislação votada esta quarta-feira, argumentando que os custos adicionais da sua aplicação terão de ser suportados pelo consumidor final.

A par de empresas, restaurantes e comunas, o novo pacote legislativo afetará os supermercados, que terão de comprometer-se a adotar várias medidas de combate ao desperdício de embalagens alimentares.

À RTL, as duas federações que agrupam quase todas as cadeias de supermercados do país, contestaram esta segunda-feira o novo projeto de lei, descrevendo-o como uma “extravagância luxemburguesa que vai sair cara ao consumidor final”.

A CLC e a FLAD consideram que a legislação em causa é inconsistente e não traz qualquer valor acrescentado a nível ecológico e lamentam que o setor não tenha sido consultado pelo governo a propósito do novo quadro legislativo.

Medidas são redundantes, critica setor

As federações deixaram críticas concretas a três das cinco novas leis. A criação de 45 infraestruturas de reciclagem em centros comerciais com mais de 1.500 m2, que terá de ser totalmente financiada pelo setor privado, é considerada redundante em relação ao trabalho feito pela Valorlux. Além disso, argumentam, são precisos 12 milhões de euros só para garantir a mão-de-obra necessária à sua operação.

A proibição de embalagens de plástico para fruta e legumes com menos de 1,5 kg também tem suscitado críticas, já que o Luxemburgo importa um grande número de produtos do exterior e não pode impedir os fornecedores de países terceiros de embalá-los antes de os enviar. Segundo as duas federações, poderá ser necessário suspender a venda de certos produtos no Luxemburgo ou ter de os desembalar para vender a granel nos supermercados.

Adicionalmente, o setor opõe-se à introdução de uma caução sobre todas as bebidas vendidas no Grão-Ducado, pois este terá um efeito anticoncorrencial sobre as empresas luxemburguesas e absorverá o poder de compra dos residentes, tornando o comércio menos atrativo para os residentes transfronteiriços.

Projeto começa a ser aplicado em 2023

De acordo com o projeto de lei, que entra em vigor de forma gradual a partir de 2023, os restaurantes só vão poder servir refeições com recipientes e talheres reutilizáveis, sendo que a partir de 2025 o mesmo será exigido para pedidos de take-away.

Paralelamente, alguns objetos de plástico de uso único, como talheres, palhinhas, copos ou garrafas, serão banidos em festas e eventos a partir de 2023. Em 2025, todos os recipientes deste género serão proibidos. No mesmo ano, serão proibidos os sacos de qualquer material ou tamanho para produtos de consumo imediato.

A nível local, as comunas deverão contribuir para esta estratégia, alcançando uma taxa de reciclagem dos resíduos municipais de 55% até 2023, 60% até 2030 e 65% até 2050 e permitindo, assim, baixar a média anual de 82 kg de resíduos de embalagens alimentares por habitante no Grão-Ducado.

