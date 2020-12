A nova ajuda financeira deverá cobrir parte dos custos não cobertos até à data nos setores da Horesca, turismo, dos eventos e da cultura.

Nova subvenção em preparação. Até 200 mil por mês para as empresas luxemburguesas mais afetadas pela crise

Susy MARTINS A nova ajuda financeira deverá cobrir parte dos custos não cobertos até à data nos setores da Horesca, turismo, dos eventos e da cultura.

As empresas mais afetadas pela crise sanitária vão ter direito a mais apoios por parte do Estado.

O Governo, liderado por Xavier Bettel, elaborou um novo projeto de lei nesse sentido, que já entregou no Parlamento.

A nova ajuda financeira deverá cobrir parte dos custos não cobertos até à data nos setores da Horesca, turismo, dos eventos e da cultura.

Esta ajuda será distribuída sob forma de subvenções mensais.

O ministro das Classes Médias, Lex Delles, explicou aos deputados da comissão parlamentar das Classes Médias, que o cálculo da subvenção vai ter em conta a dimensão da empresa.

O projeto de lei prevê um limite máximo de 20 mil euros mensais para as empresas com menos de dez trabalhadores.

Já para as empresas com dez a 50 assalariados, a subvenção pode subir até 100 mil euros por mês.

As sociedades que empregam entre 50 e 250 pessoas e as grandes empresas com mais de 250 trabalhadores poderão vir a receber até 200 mil euros por mês por parte do Estado.

Lex Delles ressalva que apenas as empresas já com atividade em 2019 têm direito a esta ajuda financeira, ou seja uma empresa que abriu as suas portas em abril de 2020 não poderá candidatar-se a esta subvenção.

Outro critério é ter sofrido uma perda económica de pelo menos 40% entre 1 de novembro 2020 e 30 de março 2021, relativamente ao mesmo mês do ano anterior.



