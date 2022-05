Dados são revelados por uma investigação jornalística.

Nova polémica nos lares Orpea e empresa luxemburguesa está envolvida

Redação A "holding" luxemburguesa Lipany, criada em 2007, "quase não gera lucro e nunca distribuiu dividendos", as suas atividades são "inteiramente financiadas por dívida", de uma forma "para dizer o menos opaca", revela a investigação jornalística publicada na Mediapart.

As ações do grupo privado de residências para idosos Orpea caíram 13% na tarde desta quarta-feira na Bolsa de Paris depois do grupo de comunicação social Mediapart ter revelado um "escândalo financeiro" ligado a uma empresa luxemburguesa.

Segundo a Mediapart e o coletivo de jornalistas que fazem parte da plataforma Investigate Europe, citados pela RTL, a holding luxemburguesa Lipany, criada em 2007, "acumulou 92 milhões de ativos", "principalmente ações em muitos lares e clínicas geridas pela Orpea" em vários países europeus, incluindo França, e "realizou operações financeiras duvidosas".

Maus tratos nos lares Orpea. Ministra garante que Luxemburgo é mais rigoroso Falta de pessoal, racionamento de comida e idosos deitados durante horas no meio dos seus próprios excrementos - é tudo relatado no livro "Os Coveiros", da autoria do jornalista Victor Castanet, sobre os lares da cadeia em França. Grupo vai abrir unidade em Merl - em Portugal tem nove.

A Lipany pertence, segundo a Mediapart, a Roberto Tribuno, consultor tributário que era o chefe da Orpea em Itália. Esta holding "quase não gera lucro e nunca distribuiu dividendos", as suas atividades são "inteiramente financiadas por dívida", de uma forma "para dizer o menos opaca", dizem os jornalistas de investigação que se debruçaram na história.





