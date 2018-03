A câmara de comércio do Brasil no Luxemburgo (CCBRALUX) foi criada no passado mês de fevereiro com dois objetivos em mente: apoiar a integração da comunidade no Grão-Ducado e dinamizar a vertente económica entre os dois países. Neste capítulo, os fundos de investimento terão um papel chave.

Nova câmara de comércio do Brasil aposta nos fundos de investimento

“Na parte económica, queremos promover negócios entre o Brasil e o Luxemburgo. Há agora um grande influxo de fundos de investimento brasileiros, do setor das pensões, nos fundos de investimento luxemburgueses. No Brasil esse setor é muito fechado, mas agora o mercado luxemburguês está a dar acesso ao mercado brasileiro, o que abre portas para que haja maior reciprocidade”, disse, ao Contacto, André Bezerril, cônsul honorário do Brasil no Grão-Ducado e um dos fundadores da CCBRALUX, juntamente com Cândida Nedog, Flavia Bley e Amanda Campagnani.

“Este mercado dos fundos de investimento é um dos grandes motivos que levaram à abertura da embaixada luxemburguesa no Brasil. Como há muito interesse bilateral entre os dois países, quisemos aproveitar este momento para ajudar a propagar essa dinâmica”, acrescenta André Bezerril, que é também consultor na área dos fundos de investimento.

Números a subir

Questionado sobre a abertura de uma embaixada do Brasil no Luxemburgo, o cônsul honorário diz que isso “seria maravilhoso”, até porque o número de residentes brasileiros já o justifica. “Legalmente temos cerca de 2.500 brasileiros, sobretudo com vistos de trabalho. Mas existem muitos outros que estão registados como luxemburgueses, portugueses ou italianos. A estimativa é de seis mil brasileiros.”

Mas os números podem não ficar por aqui. É que os descendendes de luxemburgueses estão a regressar ao país. “Temos cada vez mais brasileiros aqui no Luxemburgo porque, a partir de 2019 os descendentes de luxemburgueses não vão ter benefício para adquirir a nacionalidade. Vão ter de passar pelo processo normal. Então, muitos brasileiros descendentes de luxemburgueses estão a chegar ao Luxemburgo. Dou o exemplo da família Bley, descendente do engenheiro Nicolas Bley, que era de Feulen (norte do Luxemburgo). A nossa colega Flavia Bley foi uma das primeiras descendentes da família a adquirir a nacionalidade luxemburguesa e agora há muitos outros pedidos dessa e de outras famílias no Ministério da Imigração”, conta o cônsul honorário.

Quanto ao apoio à comunidade, a CCBRALUX quer aproveitar o crescimento da comunidade para “estruturá-la”. “Queremos estruturar e integrar melhor a comunidade através de cursos de luxemburguês e português, além de aulas de história do Brasil para as crianças. Ajudamos também a preparar os brasileiros para os exames de ensino médio, no consulado em Bruxelas”, conclui André Bezerril.

Mais informações sobre a câmara de comércio no Facebook CCBRALUX ou através do email info@ccbralux.lu