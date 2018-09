Les deux principaux médias lusophones ont renforcé leur leadership auprès de la population portugaise au Luxembourg, avec une forte augmentation de leurs audiences.

Nouveau record d'audience pour Radio Latina et Contacto

Les deux principaux médias lusophones ont renforcé leur leadership auprès de la population portugaise au Luxembourg, avec une forte augmentation de leurs audiences.

Avec un taux d’audience quotidien de 36%, Radio Latina a consolidé son leadership auprès de la population portugaise, avec deux fois plus d’auditeurs que son challenger qui se situe loin derrière. L'audience hebdomadaire a atteint 65%, la meilleure performance jamais enregistrée pour Radio Latina.

Même tendance pour Contacto avec 71% d'audience totale et 41% de Portugais en moyenne par semaine. Contacto reste non seulement le journal le plus lu par les Portugais mais aussi le premier journal hebdomadaire du pays.

Sondage en langue portugaise

En 2018, l'étude sur les audiences des médias lusophones a été effectuée par la société luxembourgeoise de sondages Quest, qui avait remplacé TNS-Ilres l’année dernière. En effet, l’ancien sondage, disponible uniquement en langue luxembourgeoise ou française, n’était pas en mesure de fournir un nombre suffisant de participants et un échantillon représentatif de la population résidente lusophone, selon les données de l’Institut National de Statistique, Statec. L’introduction de la langue portugaise dans l’étude Quest, a donc permis de créer un univers de participants plus large et plus cohérent avec la réalité démographique de cette cible, offrant une image plus réelle sur les habitudes de consommation des médias auprès d’une cible qui représente près de 20% de la population totale. Le prochain sondage aura lieu en 2019.

