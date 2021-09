Governo já se congratulou com a nota positiva das finanças do país, mesmo apesar da pandemia.

Standard & Poor's mantém triplo A do Luxemburgo

A agência de notação financeira Standard & Poor's (S&P) manteve o 'rating' do Luxemburgo em AAA, com perspetiva estável. A S&P segue assim as notações de outras agências, como a DBRS ou Fitch que também atribuíram a melhor notação ao Grão-Ducado.

De acordo com o comunicado do Governo sobre a avaliação, a S&P considera que os esforços feitos pelo Grão-Ducado para enfrentar a pandemia da covid-19 foram rápidos e eficazes e estima que as finanças públicas do país dispõem da capacidade necessária para absorver o impacto negativo da crise.

Na sua análise, a S&P destaca a situação inicial favorável do Luxemburgo, caracterizada por finanças públicas saudáveis, o que permitiu ao Governo reagir de forma rápida à necessidade das empresas e trabalhadores.

A agência prevê que a economia luxemburguesa recupere em 2021, atingindo um crescimento de cerca de 5,5%. Para os anos 2022 a 2024, o crescimento médio previsto é de 3,2%.

Em reação a nota da S&P, o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, afirmou que a análise da agência confirma que as medidas tomadas pelo Governo luxemburguês foram as adequadas para enfrentar a pandemia. Gramegna acrescentou ainda que "apesar do grande impacto [da covid-19] nas finanças públicas, a taxa de endividamento do Luxemburgo continua a ser uma dos mais baixas na Europa".

