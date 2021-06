Moody's confirma triplo A para o Luxemburgo

"De facto, pode notar-se que o Luxemburgo é o país da UE cuja dívida tem aumentado menos no contexto da crise", salienta a agência de notação financeira.

A agência de notação financeira Moody's manteve esta segunda-feira a classificação de triplo A para o Luxemburgo, com perspetiva estável da economia do país. O Grão-Ducado continua assim a figurar entre os poucos países com a classificação mais elevada das três maiores agências de notação financeira, a Standard & Poor’s, Fitch e Moody's, e também da canadiana DBRS.

No comunicado divulgado esta segunda-feira, a Moody's salienta a"resiliência económica do Luxemburgo, forte potencial de crescimento e elevado grau de flexibilidade económica".

E acrescenta também que as "finanças públicas fortes, apoiadas por um baixo peso da dívida, oferecem uma elevada capacidade de absorver choques exógenos. De facto, pode notar-se que o Luxemburgo é o país da UE cuja dívida tem aumentado menos no contexto da crise".

Por fim, destaca "o quadro institucional robusto e transparente, refletido nos indicadores de governação muito fortes, tomadas de decisões políticas prudentes e previsíveis, e na regulação e supervisão financeira eficazes".

O Governo já se congratulou coma notícia. O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, sublinha que "num momento em que a retoma económica se confirma e que um regresso a uma vida normal já começou, a classificação de triplo A confirma que o Governo agiu bem durante a pandemia".

Gramegna acrescenta ainda que o Luxemburgo tem uma política orçamental eficaz, que permite ter "excelentes perspetivas para o futuro". Na sexta-feira passada a Comissão Europeia deu hoje luz verde ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), apresentado pelo governo de Xavier Bettel, no qual o Grão Ducado se candidata a 93 milhões de euros em subsídios e empréstimos para a recuperação económica pós covid-19.

