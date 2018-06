O que fazem os auditores naquelas labirínticas instalações em Kirchberg, qual a importância do que fazem e para quê. O Contacto foi autorizado a entrar no Tribunal de Contas Europeu e conta-lhe tudo o que lá se passa.

Nos bastidores do Tribunal de Contas Europeu

O silêncio imperava na navette onde iam os quatro homens vestidos de fato. A hora era de concentração e de rever a matéria preparada, estudada e outra vez estudada. O plano estava delineado e todos estavam a postos para a prova. Nas duas horas de caminho entre o Luxemburgo e o Parlamento Europeu, em Bruxelas (Bélgica), o membro português do Tribunal de Contas Europeu (TCE), João Figueiredo, o seu chefe de gabinete e dois auditores foram lendo os documentos e acertando os detalhes. Nas mãos levavam os relatórios que iriam ser apresentados horas mais tarde perante os eurodeputados no país vizinho. A prova ia ser dura, já que pela frente tinham um debate com a comissão de agricultura, uma das mais aguerridas, sobretudo numa altura em que as negociações sobre a Política Agrícola Comum estão em cima da mesa na União Europeia (UE). O Contacto acompanhou o trabalho de João Figueiredo durante vários dias e atividades. A ideia é explicar, através do seu exemplo concreto, o que é o TCE e o que fazem os mais de 850 trabalhadores nas instalações labirínticas daquele organismo europeu, em Kirchberg (Luxemburgo). O que fazem e como trabalham os auditores naqueles enormes edifícios? Qual o objetivo e qual a função do TCE? Foi para responder a estas questões que o Contacto foi autorizado a passar as portas blindadas desta insituição europeia.

O guardião das finanças europeias

Em termos simples, os auditores fiscalizam as contas da UE e tentam perceber se o dinheiro que vem da União Europeia para cada Estado-membro é ou não bem aplicado nos vários projetos. Há fundos comunitários para todos os gostos: as verbas são aplicadas nos mais variados domínios – da inovação e investigação, às pequenas e médias empresas, passando pela agricultura, entre outros. Os fundos são distribuídos pelos vários países da UE e uma das missões do TCE é perceber como são aplicados.

“Uma pipa de massa”, como classificou, em 2014, o então presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, numa altura em que Portugal recebeu 26 mil milhões de euros de apoio até 2020. A expressão mostra bem a importância de avaliar a forma como o dinheiro é investido. E, como surge no próprio site, o TCE é o “guardião das finanças da UE”. Para isso fazem-se auditorias, que vão muito além de um ou dois funcionários à frente dos computadores a olhar para folhas intermináveis de Excel.

O TCE divide-se por três edifícios para onde convergem todas as manhãs várias centenas de funcionários. O ambiente que se vive nos corredores é descontraído, o inglês a língua mais ouvida e até há uma “sala” de reuniões ao ar livre, com cadeiras na relva. Os auditores e os seus responsáveis podem aí fazer reuniões (se a caprichosa meteorologia luxemburguesa o permitir), bastando para isso reservar o espaço no sistema informático disponível para o efeito. O tribunal está dividido em cinco câmaras, cada uma com uma área específica. João Figueiredo, por exemplo, pertence à primeira câmara, dedicada à agricultura e ambiente. É aqui que são delineadas as prioridades, os temas a investigar e as auditorias que precisam de ser feitas.

Com que linhas se escreve um relatório?

O que acaba num relatório pronto a publicar no site do TCE e a apresentar perante as instituições europeias tem um longo período de preparação e de discussão. Tome-se novamente o exemplo de João Figueiredo e voltando à navette com destino às instalações do Parlamento Europeu em Bruxelas. Os documentos que o membro português do TCE e a sua equipa tinham nas mãos, e que analisavam pela última vez antes da apresentação, eram dois relatórios sobre agricultura, um dos temas quentes do momento na UE. Recorde-se que está em discussão o orçamento europeu para o período de 2021 a 2027, num cenário em que se prepara a saída do Reino Unido do bloco dos 28 e cortes em algumas políticas. Uma delas é mesmo a política agrícola comum (PAC), um dos temas mais sensíveis.

Foi por isso mesmo que João Figueiredo leu e releu os documentos durante a viagem. Um sobre as ajudas dadas aos agricultores, outro sobre o futuro da PAC. E definiu a estratégia: Figueiredo, que ia na última fila de lugares da navette, inclinou-se ligeiramente para a frente, dirigindo-se aos dois auditores: “Eu faço a apresentação e passo-vos a palavra, se for necessário”.

O primeiro era um relatório especial sobre o regime de pagamento de base (RPB) para agricultores. O nome parece técnico mas este é “só” o regime mais importante de apoio aos agricultores. Trata-se “do principal instrumento de atribuição de subsídios diretos aos agricultores”, como explicou o membro português do TCE ao Contacto. O regime tem uma despesa de 18 mil milhões de euros por ano (o equivalente a quase um terço do Produto Interno Bruto do Grão-Ducado).

O documento, apresentado no final de abril deste ano, teve início numa investigação que começou no final de junho de 2016. É que muitas destas auditorias envolvem visitas aos Estados-membros para se perceber como correm as coisas no terreno. Foi o que aconteceu neste caso específico. Foram escolhidos seis países: Alemanha, Espanha, França, Grécia, Itália e Reino Unido, para onde viajaram as equipas de auditoria.



Os auditores deslocam-se ao terreno no âmbito das suas auditorias. Foto: Tribunal de Contas Europeu

A frequência e a intensidade das fiscalizações dependem do tipo de auditoria realizada. Apesar de a maioria do trabalho ser feita nas instalações do Tribunal, de acordo com o relatório de atividades do TCE de 2017, os auditores passaram 3.670 dias fora. As equipas são geralmente compostas por dois ou três auditores e a duração de uma visita de auditoria varia entre alguns dias e algumas semanas. Estes controlos contam muitas vezes com a ajuda das autoridades locais. Além disso, parte do tempo também se gasta em visitas a outras instituições europeias como a Comissão Europeia. Os Estados-membros que mais auditores receberam foram Espanha e Itália, com mais de 370 dias de auditoria.

O objetivo do primeiro relatório a apresentar era perceber se o RPB tinha sido bem aplicado pelos Estados-membros. O Tribunal concluiu que o regime está no bom caminho, mas que contribui de forma limitada para a simplificação e para a convergência dos níveis de ajuda. Detetaram-se ainda situações em que os valores dos direitos ao pagamento não estavam corretos, foram calculados provisoriamente ou com base em estimativas. Entre a auditoria e a apresentação das conclusões, há um longo processo. João Figueiredo explicou que “realizados os trabalhos de auditoria nos Estados-Membros, incluindo beneficiários e organismos locais, começa a redigir-se a primeira versão do relatório que depois é apresentado à Câmara [do TCE]”. “Se a Câmara aprovar, envia-se à Comissão Europeia para que esta tenha a possibilidade de se explicar”, acrescentou. As respostas são depois incluídas no documento, que regressa à câmara para aprovação final. “O documento, sob a forma de um relatório especial, será posteriormente publicado e apresentado junto do Parlamento Europeu.”



O membro português do TCE, João Figueiredo, durante a apresentação de um relatório no Parlamento Europeu em Bruxelas. Foto: Tribunal de Contas Europeu

Neste caso específico, do regime de apoio aos agricultores, “a Comissão não concordava com uma das recomendações, mas o TCE manteve a sua posição”. Tudo isto até chegar à hora H, de apresentação perante o Parlamento Europeu. Mais de duas horas de teste depois, o balanço foi positivo. Estava na hora de regressar ao Luxemburgo, à sede em Kirchberg.

Durante estas audições, o trabalho no TCE não pára. Centenas de funcionários continuam a entrar e sair das portas de segurança, a estar presentes em milhares de reuniões, a viajar para o aeroporto de Findel para auditorias e contactos noutros Estados-membros, a analisar relatórios e mais relatórios, dados e mais dados para assegurar que o dinheiro que sai do cofre-forte da União Europeia é bem empregue.

Os ponteiros do relógio avançam rapidamente até pararem outra vez. Semanas depois, o Contacto voltou ao TCE, à mesa de reuniões da sala de João Figueiredo. Em causa estava mais uma auditoria. O cenário era o mesmo, ou seja, mais uma apresentação junto do Parlamento Europeu. No entanto, a equipa de auditoria e o tema tratado eram diferentes. Desta vez foi sobre as opções de financiamento dos projetos de desenvolvimento rural. Na prática, trata-se dos mecanismos utilizados para pagar as despesas dos agricultores. Fizeram-se os últimos acertos nos ’powerpoints’ a apresentar e a segurança no conteúdo era total. Só uma preocupação: a apresentação no Parlamento era cedo e João Figueiredo iria no dia anterior para Bruxelas.