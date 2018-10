Norte-americanos distinguidos pelos seus estudos acerca de mudanças climáticas e inovação tecnológica.

Nordhaus e Romer ganham Nobel da Economia

Quando se assinalam os 50 anos do prémio, os norte-americanos William Nordhaus, de 77 anos, e Paul Romer, de 63, foram os distinguidos com o Nobel da Economia pelos trabalhos desenvolvidos sobre mudanças climáticas e inovação tecnológica.

O primeiro criou um modelo quantitativo através do qual se pode estabelecer a relação entre economia e clima, abrindo caminho, por exemplo, a que se perceba como as diferentes atividades económicas exercem influência sobre as mudanças do clima, em particular no que respeita ao aquecimento global.

Do segundo a Real Academia Sueca das Ciências destaca tudo o que fez "para integrar a inovação tecnológica na análise macroeconómica a longo prazo". O antigo economista-chefe do Banco Mundial "demonstrou como as as forças económicas governam a vontade das empresas em criar novas ideias e promover a inovação"".

Os premiados dividem um valor correspondente a nove milhões de coroas suecas (perto de 940 mil euros).