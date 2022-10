A líder da OGBL exige ao Governo que ponha fim àquilo que classifica como “um roubo do index líquido”.

Inflação

Nora Back: Tabela fiscal está a “devorar o poder de compra”

Diana ALVES A líder da OGBL exige ao Governo que ponha fim àquilo que classifica como “um roubo do index líquido”.

A OGBL volta a insistir. O facto de a tabela fiscal não ser adaptada à inflação está a “devorar o poder de compra” dos consumidores. As palavras são de Nora Back, presidente do sindicato, e surgem num artigo assinado pela própria e divulgado no site da OGBL.



CGFP lamenta que escalão de impostos não seja adaptado à inflação O sindicato da função pública não abdica da medida e reivindica que entre em vigor, o mais tardar, na próxima reforma fiscal.

No texto, a líder sindical alerta que “é preciso acabar com os aumentos de impostos permanentes e escondidos, sobretudo no que toca aos baixos e médios salários ”. Aumentos que, segundo diz, se devem à não-adaptação da tabela fiscal à inflação, aquilo a que os sindicalistas apelidam de “progression à froid”.

Líder da OGBL exige fim do "roubo do index líquido"

Cada vez que a indexação é acionada devido à inflação, ordenados e pensões aumentam – ou deveriam aumentar – 2,5%, mas, devido a esta desadaptação da tabela fiscal, em termos líquidos acabam por progredir de forma muito lenta. E isso, no entender de Nora Back, tem de acabar. A líder da OGBL é clara e direta: exige ao Governo que ponha fim àquilo que classifica como “um roubo do index líquido”.

Portugal. Inflação retira 65 euros de poder de compra ao salário mínimo Segundo dados da Pordata, o impacto da inflação faz baixar o poder de compra de quem recebe o salário mínimo de 705 euros para 639.

Ainda no início desta semana, a Rádio Latina difundiu declarações de Fédéric Krier, também da OGBL, que explicou que o facto de a tabela fiscal não ser adaptada à inflação faz com que, cada vez que haja indexação, o aumento líquido fica abaixo dos supostos 2,5%. Isto porque, quando mais se ganha, mais se paga em impostos. O sindicalista lembrou que última vez que a tabela fiscal foi adaptada foi em 2017.

Recorde-se que as próximas parcelas da indexação deverão ser pagas no início do próximo ano: uma em fevereiro e outra em abril.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.