As solicitações têm de ser feitas à comuna da capital pelo menos cinco dias úteis antes da data do evento.

'Noites brancas' autorizadas a partir de domingo na capital

Henrique DE BURGO

A Cidade do Luxemburgo vai autorizar a organização de 'noites brancas' ('noites sem dormir') a partir de domingo, primeiro dia sem o recolher obrigatório e data em que entra em vigor da nova 'lei covid'.

Os estabelecimentos do setor Horeca e as discotecas já podem apresentar o seu pedido de autorização de 'noites brancas', até às 3h da madrugada, para o período de 13 de junho a 15 de julho.Já a 'noite branca' do dia 22 de junho, véspera do Dia Nacional, pode ser organizada sem pedido de autorização.

O pedido de autorização de noites sem dormir, até às 3h, pode ser feito também para eventos privados até 15 de julho.

