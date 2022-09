Neste cenário, o gás seria 225% mais caro no próximo outono e inverno, em comparação com este verão. Os preços da eletricidade aumentariam 50%. Mas o Governo também libertaria mais tranches do 'index'.

Economia 2 min.

Statec

No pior cenário económico, haverá cinco indexações aos salários em 2023

Redação Neste cenário, o gás seria 225% mais caro no próximo outono e inverno, em comparação com este verão. Os preços da eletricidade aumentariam 50%. Mas o Governo também libertaria mais tranches do 'index'.

O primeiro-ministro Xavier Bettel disse-o na quarta-feira, no final das reuniões bilaterais com empresas e sindicatos: a evolução da situação nas próximas semanas é difícil de prever. O cenário mais pessimista do Statec prevê "riscos crescentes de escassez de gás na Europa, que poderão pesar ainda mais no preço do gás e da eletricidade".



O choque nos preços do gás poderia ser transferido para os preços do petróleo através de um efeito de substituição, o que aumentaria ainda mais a fatura energética no Luxemburgo. Neste cenário, o gás seria 225% mais caro no próximo outono e inverno, em comparação com este verão, de acordo com o gabinete de estatísticas luxemburguês. Os preços da eletricidade aumentariam 50%.

Neste cenário económico- e se as piores previsões do Statec se confirmarem - haverá cinco indexações de salários nos próximos dez meses.

Como explica a edição francesa do Wort, seria libertada uma nova tranche no quarto trimestre de 2023, a que se juntavam outras três: no primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2023, além da tranche que foi adiada este ano.

Se, no entanto, as piores previsões não se concretizarem, haverá ainda assim não duas, mas três indexações de salários em 2023: duas semestrais e a que transitou deste ano.

Se os preços da energia forem contidos, haverá três indexações

Segundo o Statec, "as intervenções nos mercados energéticos para limitar os aumentos dos preços e o plano de emergência da Comissão Europeia para reduzir o consumo de gás na Europa em 15% até à próxima primavera poderão mitigar as tensões no fornecimento e nos preços do gás". O impacto nos preços da eletricidade seria então menos severo.

Navega-se, no entanto, num mar de incerteza e Xavier Bettel alertou que é preciso estar preparado "para todos os desenvolvimentos possíveis".

A indexação automática de salários foi estendida a toda a sociedade em 1975. Este mecanismo económico do Governo do Luxemburgo é caso único no mundo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.