No acordo de ontem do Eurogrupo o que aconteceu às coronabonds e às condições?

No acordo de ontem do Eurogrupo o que aconteceu às coronabonds e às condições?

Depois de semanas a esgrimir ideias com os países alinhados com Itália e Espanha (e Portugal e Luxemburgo incluídos) a defenderem as “coronabonds” - ou títulos de dívida emitidos em conjunto pelos países – e, por outro lado, as “condições” para aceder ao crédito, impostas pelos países do Norte, liderados pela Holanda (e com o apoio da Finlândia e da Áustria), o texto do acordo assinado ontem ao fim da noite pelo Eurogrupo não lhes faz menção. O que não quer dizer que o assunto tenha desaparecido por milagre. Referindo-se também ao fim da Quaresma, Centeno referiu, “Finalmente, ao fim de três dias – um número apropriado para a época -o que mais importa é que estivemos à altura do desafio. Que é o que os nossos cidadãos esperam e merecem”



Aquilo que era o centro da discórdia entre as duas fações norte/sul não desapareceu totalmente. Foi apenas atirado para uma discussão maior e mais à frente: quando se discutir o chamado Plano de Recuperação, o pós-emergência sanitária.

São, disse Centeno, “propostas ambiciosas e impensáveis há apenas uma semana. Todos nos lembramos da resposta à crise financeira da última década em que a Europa fez muito pouco muito tarde”. “Desta vez é diferente”, garantiu.

O que foi acordado ontem à noite – e que foi celebrado com palmas dos ministros das finanças - foi o apoio imediato. Concretamente, o que saiu do acordo foi a aprovação de três novas “redes de segurança”: uma para os trabalhadores (por conta de outrem e independentes); uma para as empresas; outra para os países. São três soluções para acudir à crise económica e sanitária no curto prazo. E que, na soma das três parcelas, ascende aos tais 500 mil milhões de euros - ou meio bilião - anunciados pelo presidente do Eurogrupo, Mário Centeno.

SURE: A “rede de segurança” para os trabalhadores é a proposta pela Comissão Europeia, de nome SURE , num montante que poderá ascender a 100 mil milhões de euros e destina-se a pagar os salários, nas atividade afetadas pela crise. É um instrumento temporário que “será agora afinado no processo legislativo”, segundo disse Centeno.

Banco Europeu de Investimentos: Para as empresas em dificuldades, e em particular

as pequenas e médias, foi aprovada a iniciativa do Banco Europeu de Investimentos de criar um “escudo pan-europeu para garantir 200 mil milhões de euros de empréstimos especialmente orientados para os negócios de pequena e média dimensão”.

MEE-Apoio à Crise Pandémica: A terceira “rede de segurança” destina-se aos países a braços com a emergência sanitária. Com o nome de Apoio à Crise Pandémica, é um fundo do Mecanismo de Estabilidade Europeu (MEE) com um total de até 240 mil milhões de euros. Cada país pode retirar deste fundo o equivalente a 2% do seu Produto Interno Produto (PIB). “Estará disponível para todos os países membros “em termos standard, na base de uma avaliação pelas instituições europeias”.

No discurso Centeno refere que “qualquer país da zona euro que requeira este apoio será sujeito à coordenação económica e enquadramento fiscal da União Europeia”. O que significa, para o ministro holandês, que não é dinheiro entregue sem condições. E também porque esta linha de crédito é especificamente para os sistemas de saúde. “O único requisito para aceder a esta linha de crédito é que cada país se comprometa a usar os fundos para suportar os custos relacionados direta ou indiretamente com a cura e prevenção da covid-19”.

A utilização do MEE – um instrumento que foi criado na crise financeira de 2008 - é também a solução preferida pelos países do Norte, enquanto que a Itália e os países do Sul lutaram pela emissão de eurobonds, ou coronabonds, como estavam a ser chamadas. Este Apoio à Crise da Pandemia, disse Centeno “deverá estar operacional dentro de duas semanas”.

Fundo de Recuperação: no longo prazo tudo é possível

Para além destas iniciativas, o Eurogrupo aprovou que no longo prazo, quando a crise sanitária diminuir, se crie um Fundo de Recuperação “para incentivar a economia” e “proteger o mercado interno”. “Agora é a altura certa para começar essa discussão. Líderes com visão planeiam a paz antes de a guerra terminar. Foi por isso que hoje discutimos os próximos passo”, disse Centeno.

Adiantando que será o próximo orçamento europeu (de 2021-2027) a chave essencial na estratégia de recuperação, Centeno anunciou que os países da zona euro concordaram em trabalhar num Fundo de Recuperação que será “temporário”, “direcionado” e “de acordo com os custos extraordinários da atual crise”.

O desenho do fundo e a magnitude da verba não foram anunciadas. “Sujeito à orientação dos líderes, as discussões sobre os aspetos legais, práticos e financeiros irão lançar as bases para uma decisão”, disse Centeno.

E é aqui, nesta estratégia a longo prazo - e não tanto nas três “redes de segurança” para os próximos dias - que há a margem para os líderes de cada país projetarem e verem satisfeitos os seus desejos: as coronabonds do Sul e as condições do Norte.

Admitiu Centeno: “Alguns Estados-membros expressaram a sua opinião de que isto deveria ser alcançado através da mutualização da dívida (as tais coronabonds); outros Estados-membros disseram que deveriam ser alcançadas soluções alternativas”.

O próprio Centeno faz o resumo: “Concordámos em três redes de segurança e a criação de um plano para assegurar que vamos crescer juntos quando o vírus tiver desaparecido”. Esse plano futuro, agora está ainda em aberto e para ser discutido. Longamente. E a todos os níveis.

As interpretações festivas do acordo chegaram ainda antes de Centeno se dirigir aos jornalistas, meia hora depois de terminada a reunião. No Twitter, o ministro das Finanças holandês, congratulava-se pelo “acordo sensato estabelecido” e claramente afirmava-se contra as eurobonds: “Achamos que este conceito não irá ajudar nem a Europa, nem a Holanda no longo prazo”. E também apoiava a decisão de os fundos para os sistemas de saúde (até 2% do PIB de cada país e retirados do MEE -Mecanismo Europeu de Estabilidade) estarem disponíveis sob “condição” de serem aplicados aos efeitos diretos e indiretos da covid-19. Aos jornalistas, Wopke Hoekstar precisou: “É muito simples. Nunca estive nem nunca estarei Ok com as coronabonds”.

Quanto ao ministro das Finanças italiano, Roberto Gualtieri, ele refere que “continuam em cima da mesa os eurobonds e foram retiradas as condições no acesso ao Mecanismo de Estabilidade Europeu. Entregamos ao Conselho Europeu uma proposta ambiciosa e bater-nos-emos por realizá-la”.

O assunto continuará para a semana onde, no Conselho Europeu, os chefes de Estado e de governos dos 27países europeus irão discutir o pacote a que os ministros das finanças da zona euro criaram. E ainda há margem para manobra.

