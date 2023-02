A central sindical diz que vai continuar a defender o ‘index’ “enquanto for preciso”.

Inflação

Ninguém "toca no 'index'", garante OGBL

Diana ALVES A central sindical diz que vai continuar a defender o ‘index’ “enquanto for preciso”.

Num comunicado divulgado depois de se saber que salários e pensões são indexados este mês, o sindicato veio lembrar que, há um ano, “o patronato lançou um ataque de grande envergadura contra o sistema de indexação automática”, que levou a uma suspensão do funcionamento normal do ‘index’.



Duas parcelas do 'index' em três meses. Já houve cinco num só ano Os salários e pensões vão ser indexados este mês e também em abril.

Na prática, a parcela que devia ter sido paga em julho do ano passado foi adiada para abril deste ano. Na nota, a central sindical diz que foi a única a opor-se à medida, fazendo referência ao facto de ter sido o único sindicato que se recusou a assinar o acordo da tripartida de março. E diz que essa luta deu frutos, já que alguns meses depois, na tripartida de setembro, foi decidido restabelecer o funcionamento normal da indexação salarial.

O sindicato garante que vai continuar a defender este “pilar do modelo social luxemburguês” enquanto for preciso, afirmando que “está fora de questão tocar no ‘index’”.

Trabalhadores e reformados vão ver os salários aumentar 2,5% duas vezes em três meses. A primeira tranche cai na conta já este mês. A segunda será paga em abril.(Diana)



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.