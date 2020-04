Nicolas Schmit. "Poderá haver mais sete milhões de desempregados na UE"

Em entrevista a um jornal espanhol, o luxemburguês e comissário europeu para o Emprego e Direitos sociais, alerta que a Europa tem de ter resposta concertada no pós-covid-19.

Henrique DE BURGO Em entrevista a um jornal espanhol, o luxemburguês e comissário europeu para o Emprego e Direitos sociais, alerta que a Europa tem de ter resposta concertada no pós-covid-19.

O comissário europeu para o Emprego e Direitos sociais, o luxemburguês Nicolas Schmit, alertou esta terça-feira para a subida exponencial de desempregados na União Europeia, devido à pandemia da covid-19.

Numa entrevista dada ao jornal espanhol La Vanguardia, Nicolas Schmit reconhece que a Europa caminha para um desemprego a grande escala, "com seis ou sete milhões a mais de desempregados", ou até mais, "dado que há setores que estão completamente em quebra, como é o caso do turismo".

Como forma de minimizar os efeitos sociais e económicos da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o comissário europeu e antigo ministro do Trabalho do Luxemburgo defende a implementação de instrumentos comuns de financiamento para alavancar a recuperação económica.

Se a resposta não for concertada à escala europeia, Schmit adverte que todos os Estados-membros vão sentir "enormes dificuldades". O comissário lamenta ainda a reação inicial de alguns países à crise pandémica e as declarações "incompreensíveis e injustificadas" de alguns políticos que pensavam que este era um problema de Itália e outros países. Questionado sobre o risco de afastamento dos Estados e da perda dos valores europeus, o comissário reconhece que o risco existe não só para o bloco comunitário, mas também para a Europa e para o mundo em geral.

"Esta crise é global, se a Europa sair dela dividida, vai estar debilitada no mundo pós-crise". A solução para esta crise, "que é pior do que a crise financeira de 2008", no entender de Schmit, passa por reconstruir a economia europeia "juntos, de forma solidária", já que a divisão só enfraquece, argumenta.

Na conversa com o jornal La Vanguardia, o comissário reconheceu, no entanto, "que alguns países, porque têm maior margem financeira, sairão melhor desta crise do que outros", e deixou o desafio às empresas e trabalhadores para se prepararem para a revolução digital.

