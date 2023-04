O comissário europeu do Emprego esteve em 'casa', onde foi recebido pelos deputados luxemburgueses no Parlamento.

Economia 4 5 min.

Emprego

Nicolas Schmit: "Pensar que uma pessoa de 48 ou 52 anos não vale a pena reciclar é um grande erro"

Telma MIGUEL O comissário europeu do Emprego defendeu numa conferência sobre o Plano de Recuperação e Resiliência do Luxemburgo que é preciso requalificar os "menos jovens" e atrair os jovens sem curso universitário para as "novas competências".

São 93 milhões de euros em subsídios que o Luxemburgo vai receber ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) até 2026. E esta segunda-feira foi debatida a importância do plano aprovado pela Comissão Europeia para o Grão-Ducado a 18 de junho de 2021.

O chamado PróximaGeração UE, o plano de recuperação económica para o pós-pandemia, no valor de 724 mil milhões de euros a distribuir pelos 27 Estados-membros, foi considerado por Nicolas Schmit como "o projeto mais importante desde a criação da União Europeia".

Não só pelo seu valor – que muitos equiparam ao Plano Marshal que os Estados Unidos criaram para recuperar a Europa no pós-II Guerra Mundial- como pelo facto de pela primeira vez na história a UE ter contraído dívida. "Foi preciso uma pandemia para que a UE finalmente se lançasse neste terreno", disse o comissário europeu do Emprego e dos Assuntos Sociais num evento na tarde de segunda-feira no Museu de Arte Moderna, na capital luxemburguesa. O luxemburguês regressou a casa e foi recebido pelos deputados.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 Foto: Anouk Antony

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony

Parte do dinheiro que os Estados-membros recebem ao abrigo do PRR será feito sob empréstimo (em condições muito favoráveis), outra parte em subsídios diretos, que não terão de ser devolvidos aos cofres comunitários. O Luxemburgo só se candidatou a subsídios. O comissário luxemburguês – e antigo ministro do Trabalho entre 2009 e 2018 – explicou que isto acontece por uma situação especial.



"Porque o Luxemburgo consegue dinheiro emprestado [nos mercados internacionais] em condições mais favoráveis, tendo em conta os seus três AAA nas agências de rating", beneficiando por isso de melhores taxas de juro que as que foram concedidas à Comissão Europeia quando pediu empréstimo. O mesmo não acontece, disse, com países como a Itália e outros países do sul que têm condições menos favoráveis e por isso usufruíram dos empréstimos postos à disposição no PRR.

Luxemburgo. O país mais rico do mundo tem os trabalhadores mais pobres Os portugueses estão entre os mais afetados por esta realidade.

Através do RepowerEU, o plano lançado pela Comissão para acelerar a transição para as renováveis e criar soberania energética – após a guerra na Ucrânia –, o Luxemburgo irá receber mais 130 milhões de euros.

Muitas vagas por preencher na cibersegurança

No PRR luxemburguês estão destinados 61% dos fundos a medidas que apoiam os objetivos climáticos, muito superior à parcela mínima obrigatória para todos os países de 37%. Isto inclui medidas para fornecer energia renovável a um bairro em Neischmelz, criação de postos de carregamento para veículos elétricos e o Naturpakt, um projeto para encorajar os municípios a proteger o ambiente e a biodiversidade.

Quanto à obrigação do regulamento do PRR de atribuir pelo menos 20% dos fundos à transição digital, o Luxemburgo respondeu com a aposta de 32% do valor para a digitalização em projetos no setor público, na saúde e na computação quântica.

Mas foi sobre o desenvolvimento de novas competências necessárias para a dupla transição – climática e digital – do projeto da União Europeia, que Nicolas Schmit deu mais explicações. Até porque, referiu, este ano de 2023 é o Ano Europeu das Competências, segundo a decisão da Comissão Europeia. "Num ano recheado de mudanças económicas e tecnológicas, as competências são a chave", sublinhou. A explicação é simples: "Porque podemos ter máquinas excecionais, mas sem as pessoas com as competências necessárias não se vai muito longe. É preciso investir nos homens e nas mulheres para ajustar o mercado de trabalho às novas necessidades".

Neste aspeto, o Luxemburgo tem um grande desafio, "embora o país tenha neste momento um nível de emprego muito mais elevado que antes da pandemia", sublinhou. Mas as falhas e as vagas por preencher são muitas: "Temos uma falta muito grande de mão de obra na banca, na finança, nas novas tecnologias, na cibersegurança. Há centenas de empregos no Luxemburgo no domínio da cibersegurança que esperam por talentos, pessoas com as competências".

Para o comissário europeu do Emprego, é importante que o Luxemburgo use os fundos para "investir nas competências, colocar investimentos importantes no upskilling, e na requalificação das pessoas". Uma aposta do Pilar dos Direitos Sociais (aprovado na Cimeira Social do Porto em maio de 2021) é de que "a formação contínua é um direito social fundamental", sustentou e "a formação ao longo da vida é um bom investimento. E mesmo que os fundos europeus contribuam com uma soma modesta, é um sinal de encorajamento".

Estas são as profissões mais ameaçadas pela Inteligência Artificial A última versão do OpenAI pode resolver “novas e difíceis tarefas” com “desempenho a nível humano” em áreas como matemática, codificação, medicina, direito e psicologia. Mas há mais.

Valorizar as mulheres e os trabalhadores 'menos jovens'

Um aspeto, onde segundo Nicolas Schmit, o "Luxembrugo pode fazer melhor" no campo dos objetivos sociais é na valorização do emprego para as mulheres e para os trabalhadores "menos jovens". "Pensar que uma pessoa de 48 anos ou 52 não vale a pena reciclar é um grande erro. E o dinheiro do PRR vai também para este objetivo".

"E é necessário que as pessoas percebam, sobretudo as que procuram trabalho, que a requalificação é um bem. Não é uma punição, é um bem". Fundamental, disse, é "dar às pessoas segurança enquanto passam pela requalificação. A nossa política de emprego na EU, tem como princípio evitar o desemprego ao máximo e organizar a transição. Permitir ao trabalhador aprender enquanto tem um emprego para eventualmente mudar de emprego, de empresa ou para outro setor. É esse o objetivo".

Quanto aos jovens, sobretudo os que não têm um curso superior, salientou que é importante "atraí-los para as competências. Não falemos de diplomas, falemos de competências".

O Luxemburgo como beneficiário indireto

Quanto ao valor relativamente modesto de 93 milhões de subsídios que o Luxemburgo arrecadou, Schmit considerou que o país é, pelo contrário, "um beneficiário maior deste plano [o PróximaGeraçãoUE]".

E lançou um cenário hipotético: "Imaginem que não tínhamos este plano e que não tínhamos salvo o Mercado Interno - e isso podia ter acontecido durante a pandemia, fechar-se as fronteiras, ver as cadeias de valor postas em causa. A primeira vítima da pandemia e da guerra criminosa da Rússia contra a Ucrânia teria sido o Luxemburgo, um país extremamente aberto e extremamente dependente do exterior. Deste ponto de vista o Luxemburgo é um grande beneficiário deste projeto inovador e único".

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.