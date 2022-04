Esta é a primeira vez que a empresa perdeu assinantes em mais de 10 anos. Suspensão do serviço na Rússia e fim da pandemia são duas das razões.

Netflix perde subscritores e anuncia fim da partilha gratuita de contas

Esta é a primeira vez que a empresa perdeu assinantes em mais de 10 anos. Suspensão do serviço na Rússia e fim da pandemia são duas das razões.

Depois de anos apenas a angariar subscritores, o gigante do streaming Netflix perdeu 200.000 assinantes em todo o mundo no primeiro trimestre deste ano em comparação com o final de 2021. Esta é, aliás, a primeira vez que a empresa perdeu assinantes em mais de 10 anos. E espera perder ainda mais na primavera.

Para tentar contrariar este dado, a plataforma de streaming pretende acabar com a partilha de logins e passwords entre vários utilizadores, o que permite que muitos evitem pagar pelo acesso à plataforma.



A queda de subscritores fez as ações da empresa caírem 25% na terça-feira, em horário pós-negocial na Bolsa de Nova Iorque. A pioneira da indústria de streaming esperava angariar mais 2,5 milhões de assinantes - os analistas esperavam ainda mais - mas, em vez disso, perdeu alguns, elevando o seu total para 221,64 milhões de subscrições.

O declínio foi parcialmente causado pela suspensão do serviço na Rússia, o que resultou numa perda líquida de 700.000 subscrições. "Sem este impacto, teríamos tido mais 500.000 subscrições" do que no trimestre passado, disse a Netflix no comunicado de resultados.

Durante a pandemia, com milhões de pessoas confinadas em todo o mundo, os números da empresa tiveram um aumento exponencial. A queda no pós-pandemia era esperada, mas não de forma tão acentuada. O que levou a empresa a tomar medidas com impacto direto nos subscritores.



Fim da partilha grátis de contas

A empresa estima que mais de 100 milhões de agregados familiares em todo o mundo não paguem as subscrições. "Só precisamos de os fazer pagar pelo menos algum dinheiro pelo serviço que amam", disse o criador e CEO da empresa Reed Hastings.

No início de março, o grupo iniciou testes em países sul-americanos para cobrar aos clientes a adição de perfis adicionais às suas contas. E planeia aplicar o mesmo aos principais mercados dentro de um ano, mas ainda não se sabe quais em concreto.

"Não estamos a tentar impedir que as pessoas partilhem, mas vamos pedir-lhes que paguem um pouco mais para o fazer", resumiu Greg Peters, o diretor de operações da plataforma.

A empresa prevê ainda oferecer assinaturas mais baratas com publicidade, dentro de um ano ou dois. "Se quiser a opção sem anúncios, estará sempre disponível. Se preferir pagar menos e tolerar anúncios, haverá também uma oferta para si", explicou o CEO da empresa.



Apesar da perda de subscritores a quota de mercado do streaming detida pela Netflix "continua incrivelmente elevada, o que coloca a empresa numa boa posição para competir", afirmou um analista à AFP.

Só nos EUA, a Netflix atrai 73,8% dos utilizadores de serviços de video-on-demand, atrás apenas do YouTube (95,8%) e à frente da Amazon (63,8%), segundo o eMarketer.

Mais conteúdo e aposta nos videojogos

A empresa vai apostar cada vez mais na produção de conteúdos para não ceder demasiado terreno à concorrência, nomeadamente a Disney+, que tem sido bem sucedida desde o seu lançamento no final de 2019.

"Sabemos que isto (a perda de subscritores) é dececionante para os nossos investidores, e é dececionante, claro, mas (...) estamos determinados a atingir estes objetivos e a voltar às boas graças", disse Reed Hastings, co-fundador da empresa, na conferência de analistas.

No total, a Netflix obteve 7,9 mil milhões de dólares em receitas de janeiro a março, quase 10% mais do que há um ano, graças em particular ao aumento do número de assinantes no espaço de um ano (+6,7%) e ao aumento dos preços das subscrições.

Mas a empresa viu o seu lucro líquido cair para 1,6 mil milhões de dólares, comparado com 1,7 mil milhões no primeiro trimestre de 2021.

Para diversificar as receitas, a plataforma virou-se recentemente para o lucrativo mercado dos videojogos. Em setembro, adquiriu o primeiro estúdio de videojogos, o Night School Studio, uma empresa sediada na Califórnia.

Em novembro passado lançou vários jogos móveis para os assinantes, incluindo alguns baseados no mundo da série sci-fi "Stranger Things". Apesar disto, a empresa espera um abrandamento nas despesas, tanto em termos de conteúdos como de outros orçamentos.

