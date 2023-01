No recente setor do "private equity", ou capital privado, está a surgir uma história de sucesso, como a que o Grão-Ducado escreveu com fundos de investimento.

Neste novo setor estão disponíveis 1.400 empregos bem remunerados

Quantos setores no Luxemburgo têm 1.400 postos de trabalho por preencher? Provavelmente, apenas um. Trata-se do "private equity", que significa "capital privado" em português. Em termos simples, estas são empresas especializadas que compram empresas não cotadas, revitalizam-nas e, se possível, vendem-nas com lucro após cerca de dez anos. Naturalmente, tudo isto tem lugar no centro financeiro luxemburguês. O setor emprega atualmente 8.000 das 51 mil pessoas do setor financeiro.

Este setor empresarial relativamente novo, desenvolvido de forma sistemática e direcionada há mais de dez anos no Luxemburgo, tem ainda mais superlativos para oferecer. Com 509 mil milhões de ativos sob gestão, o Luxemburgo é o número um na Europa e o número dois no mundo, apenas atrás dos Estados Unidos. O setor está, portanto, a ter um sucesso semelhante ao dos fundos de investimento luxemburgueses, que são criados no centro financeiro luxemburguês e comercializados a nível mundial.

Mas, à primeira vista, as participações privadas não têm nada a ver com o Luxemburgo, onde a banca, para simplificar, tem mais a ver com a manutenção de contas ou com o lançamento de produtos em conformidade com a lei. O capital privado emprega pessoas destes setores no centro financeiro, mas vai ainda mais longe.

Novas profissões

"Com o Brexit, os grandes gestores de participações privadas, que estavam baseados em Londres, procuraram um novo local para se estabelecerem e a sua escolha recaiu sobre o Luxemburgo. Como resultado, cada vez mais fundos de 'private equity', com as suas empresas de gestão, se mudaram para o Luxemburgo. Essa foi a grande mudança no setor", explica Stéphane Pesch, diretor da associação luxemburguesa de capital privado LPEA.

Hoje em dia, 18 dos maiores gestores de fundos de participações privadas do mundo estão sediados no Luxemburgo. Trouxeram consigo profissões inteiras que não são de todo habituais no Luxemburgo: gestores de risco, avaliadores, especialistas em conformidade, etc. Por vezes eram chefes de departamentos inteiros ou mesmo chefes de finanças. Posições prestigiosas, portanto, que permitiram ao centro financeiro dar um salto qualitativo.

Nomes familiares O capital privado é a aquisição de participações em empresas que têm potencial de desenvolvimento e que são ajudadas a crescer. O exemplo típico no Luxemburgo é a empresa de capital privado Mangrove Capital, que desenvolveu o mundialmente famoso fornecedor de serviços telefónicos Skype do conceito à realidade em 2003 e depois vendeu a empresa à Ebay por 2,6 mil milhões de dólares, mais de 100 vezes o investimento inicial na empresa. Monclair, Sephora e Dessange são outras empresas que foram descobertas pelo setor do capital privado e que se tornaram marcas de renome mundial. Mas isto ainda não é suficiente. O setor quer continuar a desenvolver-se e tem objetivos claros. O próximo passo é o tratamento de negócios nas áreas de angariação de fundos e relações com investidores. "Chegaríamos então a um nível em que as diferentes partes do sistema seriam mutuamente enriquecedoras", conclui Stéphane Pesch.

Ascensão meteórica para o setor

O setor teve, assim, uma ascensão meteórica. Muito devido à ajuda nos últimos dez anos pelo desenvolvimento do mercado europeu e pelo governo, que transpôs rápida e eficazmente as diretivas europeias relevantes para o direito nacional. Em 2013, foi aprovada a Lei dos Fundos de Investimento Alternativos (AIFMD). Na sua esteira, foram criados outros veículos de investimento em 2013 com a "Parceria Limitada" e em 2016 com o "Fundo de Investimento Alternativo Reservado" (RAIF).

Hoje em dia, a comercialização de fundos de participações privadas está fortemente orientada para a UE. O 'boom' no setor leva-o a querer apresentar-se de uma forma mais direcionada aos políticos num futuro próximo. "No próximo ano, pretendemos visitar as várias partes e discutir como o capital privado se desenvolveu no Luxemburgo e que oportunidades estão disponíveis para o centro financeiro aqui", explica Stéphane Pesch.

Não é para pequenos investidores

O setor tem, portanto, uma história de sucesso. Mas, no Luxemburgo, será que o consumidor médio que ocasionalmente coloca uma pequena quantia de dinheiro no seu banco beneficiará com isso? Provavelmente, não num futuro próximo. Existem produtos no mercado, "mas não estamos a falar de oportunidades de entrada a partir de 200 ou 2.000 euros. Ainda não chegámos lá e não sei se seria esse o objetivo", afirma Stéphane Pesch.

Cabe a cada indivíduo decidir se o modelo será seguido no Luxemburgo.

Há um produto onde existem oportunidades de investimento a partir de 25 mil euros. "Assim, ainda estamos longe do que o BPI faz em França - oferece aos pequenos investidores possibilidades de entrada a partir de 3.000 ou 5.000 euros. Cabe a cada indivíduo decidir se este modelo será seguido no Luxemburgo", diz Pesch.

Stéphane Pesch, diretor da associação de capital privado LPEA, espera que o setor continue a crescer. Foto: Chris Karaba

Este investimento exigente deve-se ao facto de os fundos de 'private equity' estarem fechados. O gestor do fundo que descobriu uma empresa na qual investir pede donativos e recolhe o dinheiro dos investidores. Depois o fundo é encerrado e a sua duração pode ir até dez anos. Neste contexto, estamos a falar de investidores sofisticados que assumem um compromisso a longo prazo. "Este processo seria extremamente difícil de estabelecer com um grande número de pequenos investidores - onde cada um colocaria, por exemplo, 2.000 euros", acrescenta Pesch.

O que não é possível para pequenos investidores é possível para clientes mais ricos: eles investem com os seus bancos no Luxemburgo em produtos de 'private equity' que foram lançados no centro financeiro. "Estamos a falar aqui de investimentos de pelo menos 100 mil a 125 mil euros", nota Stéphane Pesch. Os clientes podem esperar rendimentos por vezes elevados - 12 a 18% por ano não foi invulgar nos últimos tempos. Como complemento a uma carteira diversificada, o 'private equity' tem a vantagem de não estar dependente dos movimentos da bolsa. Mas há também o risco de perder o capital investido.

Outros clientes para operações no Luxemburgo - e este é o caso normal das participações privadas - são investidores institucionais, tais como grandes bancos, fundos de pensões, fundos de investimento, companhias de seguros, "escritórios familiares", que conhecem a complexidade dos fundos.

Apoiar o 'boom'

Mas como tenciona o Luxemburgo fazer face ao crescimento das atividades de participações privadas? "Isto só pode ser feito com pessoal e tecnologia adicionais", diz o especialista. Tal como em outras áreas financeiras, o talento deve vir do Luxemburgo, da Grande Região e de outros lugares. Stéphane Pesch destaca os esforços da empresa. Por exemplo, a associação de capital privado LPEA 2020 criou uma academia. Desenvolveu material digital que dá uma ideia inicial do setor. Foi realizada por profissionais no Luxemburgo.

Empregados com novos perfis na procura Em outubro do ano passado, a agência Luxembourg for Finance, em colaboração com a empresa de consultoria McKinsey, apresentou um estudo sobre as competências que serão necessárias no setor no futuro. O estudo mostra uma "lacuna impressionante entre o conhecimento atual dos empregados e o que será necessário dentro de cinco anos". Os trabalhadores estão especialmente à procura de pessoas com conhecimentos avançados de análise de dados e matemática. Há uma tendência para pessoal altamente qualificado que pode desenvolver tecnologia e utilizá-la para fins de automatização. Segundo Lynn Robbroeckx, secretária-geral da Luxembourg for Finance, estes peritos podem vir de diferentes setores, tais como empresas tecnológicas ou digitais, start-ups, comunicação, engenharia, indústria ou ciência. "O que é menos importante aqui é o que fizeram no passado e o que querem fazer no futuro", diz ela. Neste contexto, Robbroeckx aponta para as 120 organizações que oferecem um total de 1.200 cursos de formação contínua no sector financeiro no Luxemburgo.

Além disso, a LPEA oferece, em colaboração com HEC Liège, o "Certificado de Private Equity", que fazia anteriormente parte do mandato da "Universidade do Sagrado Coração" no Luxemburgo. A presença em feiras de emprego também faz parte das obrigações do setor. Finalmente, a LPEA espera "que a dada altura a Universidade do Luxemburgo venha a oferecer, juntamente com a indústria e outros parceiros, um programa de mestrado no domínio dos fundos e investimentos alternativos, parte do qual poderia ser dedicado ao capital privado", diz Pesch.

Existem instruções para pessoas potencialmente interessadas num trabalho em participações privadas? "Basta ir a um dos nossos eventos e conhecer os nossos especialistas. Não é complicado e é muito acessível. São bem-vindos os diplomados dos cursos principais e pessoas de outras áreas. Em muitos casos, esta é a forma de entrar na vida profissional", conclui Stéphane Pesch.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)

