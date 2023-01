Presidente executivo explicou que "os clientes aceleraram os gastos com informática durante a pandemia" e agora estão a tentar otimizá-los para "fazer mais com menos".

Crise

Nem os 'gigantes' escapam. Microsoft vai despedir cerca de 10.000 trabalhadores

Lusa Presidente executivo explicou que "os clientes aceleraram os gastos com informática durante a pandemia" e agora estão a tentar otimizá-los para "fazer mais com menos".

O grupo informático norte-americano Microsoft anunciou esta quarta-feira que vai despedir cerca de 10.000 trabalhadores até ao final de março, justificando a decisão com a conjuntura económica e alterações nas prioridades dos clientes.



A redução corresponde a pouco menos de 5% do pessoal da empresa, que vai também alterar os seus equipamentos informáticos e reduzir os espaços de trabalho.

Amazon vai despedir 18 mil trabalhadores, incluindo na Europa O anúncio foi feito pelo CEO da Amazon, na quarta-feira à noite, revelando que vai começar a comunicar os despedimentos a partir de 18 de janeiro.

Estas medidas terão um encargo de 1,2 mil milhões de dólares (cerca de 1,1 mil milhões de euros) nas contas do segundo trimestre.

Numa carta aos funcionários, o presidente executivo da Microsoft, Satya Nadella, explicou que "os clientes aceleraram os gastos com informática durante a pandemia" e agora estão a tentar otimizá-los para "fazer mais com menos".

Outros grandes grupos do setor tecnológico anunciaram recentemente reduções de pessoal, como a Amazon e a Salesforce que divulgaram nas últimas semanas que vão cortar 18.000 e 8.000 postos de trabalho, respetivamente.

Meta anunciou despedimento de 11 mil

A Meta, que detém o Facebook e o Instagram, também anunciou em novembro um plano que abrange uma redução de 11.000 trabalhadores.

A Microsoft, que conta atualmente 221.000 funcionários em todo o mundo, contratou 75.000 desde 2019, segundo uma nota do analista Dan Ives, da Wedbush, na qual considera que estes despedimentos não são uma surpresa.

No ano passado, a Microsoft já tinha feito duas reduções de pessoal, uma em julho, que envolveu menos de 1% do pessoal, segundo a empresa e outra em outubro, tendo a segunda abrangido menos de 1.000 funcionários, de acordo com o 'site' Axios, citado pela AFP.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.