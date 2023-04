Sindicatos e Governo tentam uma solução para manter os 155 postos de trabalho.

Sindicatos

Negociações sobre manutenção de postos de trabalho na Husky vão continuar

Henrique DE BURGO

As negociações em torno da manutenção dos 155 postos de trabalho na empresa Husky Technologies vão continuar, graças à intervenção do Governo.

Os sindicatos LCGB e OGBL referem em comunicado que os ministros do Trabalho e da Economia defendem a implementação de um plano de manutenção do emprego, "em conformidade com o modelo de diálogo social luxemburguês".

Depois da reunião de quarta-feira com os dois ministros da tutela, e depois com a empresa, os sindicatos referem que as negociações com a direção da Husky vão continuar na próxima semana.

LCGB e OGBL referem que será também necessário avançar para uma reunião tripartida com os representantes da federação da indústria (FEDIL).

A Husky Technologies, com sede em Dudelange, anunciou no final de mês de março que vai eliminar 155 postos de trabalho, como parte de uma mudança devido de estratégia, devido à situação no setor industrial.



