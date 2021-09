Algum pessimismo é demonstrado, no entanto, em relação à evolução económica geral do Luxemburgo.

Índice de confiança

Consumidores mais otimistas com situação económica familiar

Henrique DE BURGO

Os consumidores do Luxemburgo estão mais confiantes apesar da crise pandémica e perspetivam melhorias na situação financeira pessoal e maior capacidade de poupança.

As conclusões constam do indicador de confiança dos consumidores estabelecido pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL). Algum pessimismo é demonstrado, no entanto, em relação à evolução económica do país.

Segundo os dados divulgados esta quarta-feira, o índice de confiança subiu para -1 no passado mês, quando em julho estava nos -3 pontos. O índice de confiança dos consumidores é determinado através de quatro fatores de perceção: a situação económica no Luxemburgo, a situação financeira passada e futura das famílias e a perspetiva em relação à capacidade de poupança das mesmas.

Dos quatro componentes, apenas a situação económica geral no Luxemburgo diminuiu (de 9 pontos em julho para 5 pontos em agosto). A situação financeira passada das famílias subiu de -5 para zero pontos, a situação futura dos lares aumentou de 1 para 2 pontos e capacidade de poupança aumentou de -18 para -12 pontos.

O indicador do BCL é calculado através de inquéritos a particulares, medindo assim o pulso dos consumidores sobre as expectativas económicas para os próximos 12 meses e à capacidade de poupança no último ano.

