O navio de carga seguiu a rota do Mar Báltico pela primeira vez para escapar ao bloqueio russo, que tem impedido a Ucrânia de exportar os seus cereais.

Bloqueio de cereais

Navio com milho ucraniano consegue escapar ao bloqueio russo e chega a Espanha

AFP Um cargueiro que transportava 18.000 toneladas de milho ucraniano chegou a Espanha esta segunda-feira, depois de seguir a rota do Mar Báltico pela primeira vez. O navio conseguiu escapar com sucesso ao bloqueio russo, de acordo com uma federação agrícola espanhola.

O Alppila, um navio de carga de bandeira finlandesa, chegou na manhã de segunda-feira a A Corunha, na Galiza, onde a sua carga de milho para alimentação animal devia ser descarregada.

Segundo a Agafac, associação galega de fabricantes de rações para animais que recebeu a encomenda, a carga de milho foi transportada da Ucrânia para a Roménia e Polónia por camião antes de chegar ao porto polaco de Swinoujscie, no Mar Báltico.

Em seguida, fez escala no porto alemão de Brunsbüttel, a noroeste de Hamburgo, antes de chegar à costa espanhola.

"Este é o primeiro carregamento de cereais a utilizar esta nova rota marítima aberta no Mar Báltico para contornar o bloqueio a que a marinha russa tem submetido os portos ucranianos do Mar Negro desde o início da guerra", assegurou a Agafac.

Ucrânia entrega cereais à Polónia e à Roménia

Questionada pela AFP, um porta-voz do ministério da agricultura ucraniano não teve condições para confirmar se este é o primeiro carregamento de cereais ucranianos a sair do Báltico.

"Não dispomos de informações específicas sobre o transporte para Espanha. Entregamos (da Ucrânia) cereais à Polónia e Roménia", precisou.

A invasão russa lançada a 24 de fevereiro paralisou as exportações de cereais da Ucrânia — um ator importante neste setor — e provocou um aumento dos preços dos cereais e dos fertilizantes, ameaçando muitos países com uma crise alimentar, especialmente em África e no Médio Oriente.

Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Kiev exporta atualmente dois milhões de toneladas de cereais por comboio todos os meses, mas esta quantidade está ainda muito abaixo do que exportava antes do conflito através dos seus portos, nomeadamente Odessa.

Alemanha extrai cereais para exportação marítima

A ONU e países como a França e a Turquia estão a pressionar para que seja aberto um corredor de navegação do Mar Negro que permita a retoma das exportações ucranianas.

No final de maio, o próximo chefe das forças norte-americanas na Europa, o general Chris Cavoli, disse que a Alemanha tinha estabelecido uma "ponte ferroviária" com a Ucrânia para ajudar Kiev a exportar cereais que se têm acumulado no país devido ao bloqueio russo.

A companhia ferroviária alemã "está atualmente a extrair grandes quantidades de cereais da Ucrânia via Polónia para portos do norte da Alemanha para exportação", detalhou.

