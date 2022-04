Nas prateleiras dos supermercados franceses, os voluntários da associação de consumidores Familles Rurales verificam metodicamente os preços dos produtos e a inflação de muitos deles já é bem visível.

Nas prateleiras dos supermercados franceses o aumento dos preços já é bem visível

AFP "Para um quilo de cuscuz o preço mais baixo custa 1,29 euros! Há um ano, era 0,96!" Nas prateleiras dos supermercados franceses, os voluntários da associação de consumidores Familles Rurales verificam metodicamente os preços dos produtos e a inflação de muitos deles já é bem visível.

Num ano, aquela loja (que a reportagem da agência AFP não identifica) viu um aumento de 34% no primeiro preço da sêmola e um aumento de 12% no preço da própria marca de massa do supermercado. "Por outro lado, o arroz não mudou", notou a responsável da associação Catherine Cahuzac.

A engenheira de energia, reformada, vasculha as prateleiras de um enorme hipermercado na região de Val-de-Marne, em Paris, sem carrinho ou saco de compras. "Venho a este centro comercial de vez em quando para comprar roupa, mas para comer é demasiado grande para mim", explicou à AFP, na quinta-feira.

Pela segunda vez esta semana, Catherine passará várias horas na loja, com o telemóvel na mão - "tenho de me lembrar de o carregar antes de ir..." - e apenas uma preocupação: encontrar o preço certo para colocar numa aplicação desenvolvida pela Familles Rurales.

Como uma centena ou mais de "observadores" voluntários da associação, a mulher regista os preços cobrados pelos supermercados perto da sua casa uma vez por trimestre.

O objetivo da associação é calcular o orçamento que uma família tradicional (dois adultos, um adolescente e uma criança) terá de gastar em alimentos para poder comer, de acordo com o plano nacional de nutrição e saúde do país. Isto significa comer de forma saudável, respeitando a sazonalidade, o ambiente e a saúde.

Na altura da sua última consulta de preços, em janeiro, a associação calculou que o orçamento alimentar médio necessário para alimentar uma família tradicional em França era de pelo menos 450 euros por mês com menos variação nos produtos. Para produtos pelo preço mais baixo o valor mensal era de 696 euros. Subia para os 765 euros com produtos de marca nacional (como Panzani, Danone, por exemplo) e chegava aos 1.148 euros para produtos completamente biológicoa.

O exercício é um pouco enfadonho para o voluntário Antony. Mas fornece informações valiosas sobre a inflação nas prateleiras. A atual revisão mostra um aumento súbito dos produtos à base de trigo, particularmente nas gamas de preços mais baixos e de marca, onde a matéria-prima agrícola representa a maior parte dos custos totais de produção.

Mais aumentos à vista

"Estamos a assistir à inflação esperada", disse à AFP Nadia Ziane, diretora do departamento do consumidor da Familles Rurales. "O poder de compra está agora muito alterado para as famílias, especialmente porque todos os bens essenciais aumentaram, não só o trigo, mas também a energia e o combustível".

Entre a retoma do consumo pós-confinamento, o aumento dos custos logísticos e das matérias-primas e a ofensiva russa na Ucrânia, o mundo inteiro tem enfrentado há meses um aumento generalizado dos preços. A França não é exceção, apesar das numerosas medidas decididas pelo governo para travar o fenómeno.

A Familles Rurales convida os consumidores a comprar menos produtos que subiram de preço, como as massas, e mais produtos que são "igualmente interessantes do ponto de vista nutricional", mas mais baratos, como as lentilhas.

Mas não há alternativa para as frutas e legumes, embora a sua importância "os torne o orçamento alimentar mais caro em proporção", observa Nadia Ziane. No início do ano, a Familles Rurales fez soar o alarme sobre o aumento dos preços destes alimentos, que subiram quase 10% em dois anos, e avisou que isso pode continuar.

A associação francesa pede que o vale alimentar prometido por Emmanuel Macron durante a sua campanha seja "para produtos que são valorizados no plano nacional de nutrição e saúde".

Em todo o caso, a medida é muito aguardada, uma vez que a inflação alimentar deverá piorar: as negociações anuais entre a indústria alimentar e a grande distribuição não foram suficientes para repercutir os custos de produção. Os vários intervenientes estão mais uma vez a discutir aumentos de preços, que poderão ser observados nas prateleiras já no próximo outono.

Preços também aumentaram no Luxemburgo

No Luxemburgo o aumento dos produtos alimentares também já se faz sentir. Segundo o Statec, os preços dos alimentos subiram 1,22% em março, superior à evolução do índice geral do consumidor (+1%).

Os produtos que ficaram mais caros foram as pizzas (+3%), carne (+2,1%), massa e cuscuz (+4,5%), queijo (+1,3%) e peixe fresco (+3,6%). Em oposição, alguns alimentos tornaram-se ligeiramente mais baratos, como os vegetais frescos (-3%).



No período de um ano, entre março de 2021 e mês homólogo deste ano, os preços dos alimentos aumentaram quase 4%. O índice de preços ao consumidor subiu 6,1% no mesmo período.

