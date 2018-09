"As emissões de gases para a atmosfera vindas dos transportes subiram nas últimas duas décadas".

Editorial Economia 4 min.

Na Rua da Grande Cidade: O sujo segredo dos nossos sujos carros

Hugo GUEDES PINTO "As emissões de gases para a atmosfera vindas dos transportes subiram nas últimas duas décadas".

18 de setembro de 2015. A Agência do Ambiente norte-americana (naqueles tempos pré-Trump em que não era dirigida por um negacionista das alterações climáticas) faz estalar o escândalo que ficou conhecido por “Dieselgate”, mas que incide quase só no grupo Volkswagen: os carros a gasóleo do maior construtor automóvel do planeta incluíam aparelhos batoteiros que faziam cada carro “perceber” que estava a ser testado e fingir, nesse momento, que emitia muito poucos gases mortíferos graças ao motor aparentemente “limpo”. Terminado o teste, os carros voltavam ao normal e emitiam 40 vezes mais óxido de nitrogénio… em partículas finas e invisíveis que nos provocavam (sobretudo a nós europeus, viciados em diesel) enfisemas, bronquites, asmas, cancros do pulmão e problemas cardíacos.

O parágrafo anterior foi escrito com a maior parte dos verbos no pretérito, e deveria ser essa a única opção possível. Mas é evidente que o presente do indicativo teria sido um recurso estilístico mais autêntico: passaram três anos, a situação continua vergonhosamente parecida, e o ar que respiramos odiosamente nocivo. Não podemos é ser ingénuos ao ponto de pensar que tal importa quando o que está do outro lado da balança é dinheiro, muito dinheiro, mais poder, muito poder. A indústria automóvel alemã emprega, direta ou indiretamente, dois milhões de pessoas e alguns cálculos apontam-na como responsável por quase um quarto do PIB do país. Faz – sempre fez – ganhar ou perder eleições. E influencia muita da atitude de qualquer governo alemão em relação a Bruxelas (Bruxelas sabe-o bem).



Esta cultura de cedência cega aos interesses da indústria trouxe-nos até aqui: as emissões de gases para a atmosfera vindas dos transportes subiram nas últimas duas décadas enquanto todas as outras desceram. A compra de diesel novos só agora (nos últimos dois meses) dá sinais de abrandar – mas andam pelas ruas europeias 43 milhões destes veículos fétidos, cinco milhões mais que há apenas um ano. Só em França há quase nove milhões de veículos a diesel, número similar na Alemanha, na Bélgica há dois milhões e em Portugal 700 mil, mas os campeões são de longe os luxemburgueses: há aqui 362 por cada mil habitantes, ou seja quase um carro a diesel por cada dois adultos, ou seja todas as famílias têm um! Entretanto, as tecnologias limpas há tanto prometidas continuam num estado incipiente de adoção, caras, imperfeitas, e ainda longe da generalização; as redes ferroviárias e de metro sofrem de desinvestimento quase permanente; a conversão para a mobilidade doce – bicicleta, andar a pé – faz-se devagar, bem devagarinho…

Esta imobilidade em relação ao tema patente em construtores de carros, políticos, decisores públicos, tribunais e media explica-se (além da corrupção pura e simples) por um segredo sujo e mal guardado: o europeu médio é apegado ao seu carro e não quer saber de escândalos, só se preocupa em saber se vai ter de pagar para fazer a atualização necessária do seu motor a diesel, e se ainda vai poder conduzi-lo daqui a uns tempos, agora que várias cidades (sempre um passo à frente dos Estados que as circundam) estão a proibir a circulação destes carros. Já é assim em Hamburgo e Frankfurt, Paris e Madrid estão a caminho… Normas europeias mais estritas entram em vigor em 2021 (e discute-se uma proibição total destes motores a partir de 2030). É um paradoxo da mentalidade ecologista. Em países como a própria Alemanha, que gosta de se considerar na linha da frente do combate às alterações climáticas, que investe nas energias renováveis, cujos cidadãos separam o lixo cuidadosa e quase obsessivamente… o carro tem um lugar intocável. A Volkswagen vende como nunca, obteve lucros recorde no ano passado, e o seu presidente já atingiu o salário máximo após bónus (dez milhões de euros anuais). BMW, Mercedes, Audi e Porsche estão em crescimento acelerado, mesmo que esta última tenha anunciado que não haverá mais nenhum Porsche equipado com motor diesel.

Avanço rápido até ao presente, 18 de setembro de 2018. Exatamente três anos mais tarde, a Comissão Europeia ataca o cartel da indústria automóvel alemã com investigação ao cartel que as cinco grandes marcas criaram para impedir o desenvolvimento de tecnologias mais “verdes”. Ou seja: tecnicamente seria possível que os carros presentes fossem pouco ou nada poluentes; a tecnologia existe, mas sempre foi bloqueada pelos construtores, que se reuniam secretamente para o efeito desde 1990 – e agora vão pagar uma multa gigantesca por isso.

Sentado ao volante do seu Audi TDI – onde o I significa “Irrespirável” –, aborrecido no terceiro engarrafamento do dia, o condutor europeu ouve estas notícias na rádio, pensa “que interessante”, e volta a escrever mensagens no seu smartphone.