Quem acompanha o que é escrito neste espaço mediático talvez conheça a ideia: andamos a viver uma bizarra repetição da década de 1930. O colapso financeiro de 2008 foi a nossa “quinta-feira negra” de 1929, ou seja, um tiro de partida para uma década de crise, instabilidade, austeridade, empobrecimento – e respostas políticas cada vez mais incapazes, populistas e extremistas.

Na Rua da Grande Cidade: Lá vamos nós outra vez

Todos sabemos como terminou essa atração pelos extremismos: na maior guerra de todos os tempos. Ainda acredito que a nossa espécie é capaz de aprender com os seus erros, e felizmente a História repete-se sempre como farsa, pelo que desta vez não chegaremos a esse ponto. Mas, tal como em 1930, já andamos há anos a seguir dogmas ideológicos desajustados – no nosso caso, uma combinação explosiva de austeridade, preconceito e cegueira que prolongou o sofrimento e a crise, espoletou raiva cada vez menos surda e incentivou várias soluções alternativas cada vez mais retrógradas.

E como os céus da Europa pareciam despejados há apenas alguns meses! A eleição de um presidente renovador e convictamente europeísta em França, afastando os neofascistas da Frente Nacional, combinado com o crescimento económico que regressava aos membros da UE – até à Grécia – reforçava um relançamento do otimismo. Os desequilíbrios do euro eram uma história do passado, a Europa ocupava o vazio de liderança mundial deixado pelos EUA. Até a crise migratória parecia sob controlo…

Só que desde aí, como dizia George Soros em Paris há duas semanas, “tudo o que poderia correr mal à Europa correu mal”. Há dois dias, mais um partido nacionalista, xenófobo e “anti-Bruxelas” venceu as eleições, desta feita na Eslovénia; o mesmo tipo de ideologia permeia o programa do novo governo italiano, liderado pela Lega Nord – Salvini, político na esteira de Putin, Órban e Le Pen, chega ao poder.

O novo ministro dos Assuntos Europeus (e que foi originalmente proposto para ministro das Finanças) quer abandonar o euro e voltar à lira. A nova ministra da Saúde, em plena epidemia de sarampo no país, é adepta das teorias da conspiração anti-vacinas. E as promessas do novo governo são as de esquecer todas as regras orçamentais europeias e gastar, gastar – poucas palavras são dedicadas, no entanto, a como encontrar o dinheiro para o fazer.

O problema é que a Itália não é um país qualquer. É um Estado fundador da UE (o tratado original foi assinado em Roma). É a terceira maior economia da zona euro, a oitava maior do mundo em termos nominais, é membro do G7. O Norte do país está entre as áreas mais desenvolvidas do planeta. Não é um país pobre nem para lá caminha, embora apresente problemas estruturais preocupantes. Escusado será dizer, é demasiado grande, e importante, para ser metido na mesma camisa-de-forças financeira que foi utilizada para a Grécia, Chipre, Portugal e (de forma encapotada) a Espanha. Se a Itália sair do euro, o euro desintegra-se.

Como chegámos aqui? Ao longo de décadas, os italianos sempre estiveram entre os mais entusiastas da construção europeia. Hoje são dos mais eurocéticos. A Itália sente-se abandonada; foi deixada à sua sorte para lidar com as vagas migratórias no Mediterrâneo, com o choque da globalização na sua indústria, com a falta de renovação no seu modelo económico – e nas suas elites – e ainda, por que não dizê-lo, com a máfia.

Sim, é verdade que muitos italianos, parecidos com os portugueses em tantas coisas, procuram a vitimização, e também é verdade que os seus políticos são exímios no popular desporto de culpar “a Europa”. Mas há reais razões de queixa, inclusive simbólicas – como a atribuição da Agência Europeia dos Medicamentos “por sorteio” a Amesterdão, quando Milão (ou o Porto…) seriam tão melhores, e mais equilibradas, escolhas.

Os sons que a Europa está a emitir em direção a Itália são altamente preocupantes, repetindo os piores erros dos momentos mais agudos da crise do euro. “Os mercados vão ensinar os italianos a não votar nos populistas” (Oettinger). “Os italianos têm de trabalhar mais e ser menos corruptos” (Juncker). “A Itália só tem é de cumprir as regras, como todos” (Merkel). Tudo isto é parcialmente verdade, mas não chega. Na verdade, está muito longe de chegar; um sistema desequilibrado em que são sempre os mesmos que ganham não é sustentável ou sequer aceitável. É necessário partilhar o risco, partilhar os benefícios do euro, equilibrar a Europa; não há aqui “bons” e “maus”. Aproxima-se muito rapidamente uma segunda grande oportunidade de, in extremis, reformar a arquitetura do euro. Se não for aproveitada, não existirá uma terceira.