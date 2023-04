A opinião é do presidente da LCGB.

Dia do Trabalhador

“Não precisamos de um estudo para negociar a redução do tempo de trabalho”

Diana ALVES A opinião é do presidente da LCGB.

A LCGB não precisa de um estudo para negociar a redução do tempo de trabalho, como defendeu Patrick Dury, presidente da central sindical, em declarações à Rádio Latina nas vésperas do 1.º de Maio, Dia do Trabalhador.

Para a organização sindical, o mais importante, nesta matéria, é poder negociar modelos de organização do trabalho que respondam às necessidades dos trabalhadores no que toca ao equilíbrio entre a vida profissional e privada.



Leia o artigo completo em Rádio Latina.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.