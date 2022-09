Medidas estão a ser discutidas na reunião entre Governo, sindicatos e patrões, que decorre desde domingo.

Não deverá haver aumento da eletricidade e preço do gás será limitado

Não deverá haver aumento do preço da eletricidade e o aumento do preço do gás deverá ser limitado a 15%. Duas medidas que parecem ter encontrado algum consenso na reunião tripartida desta segunda-feira.

A informação é avançada pela RTL, mas carece de confirmação oficial por parte do Governo ou dos parceiros sociais. Segundo este órgão de comunicação social, poderá ser o Estado a pagar o excedente, tanto para as empresas como para as famílias. O que terá um impacto de 1,2 mil milhões de euros nos cofres públicos.

As duas medidas deverão entrar em vigor a 1 de janeiro de 2023 e deverão ficar pelo menos durante 12 meses. Já no domingo, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, tinha anunciado que o objetivo da tripartida era estabelecer um limite máximo dos preços da energia para assim travar a inflação. Um objetivo que poderá ser atingido com estas duas medidas.

No pior cenário económico, haverá cinco indexações aos salários em 2023 Neste cenário, o gás seria 225% mais caro no próximo outono e inverno, em comparação com este verão. Os preços da eletricidade aumentariam 50%. Mas o Governo também libertaria mais tranches do 'index'.

Caso haja acordo, a indexação dos salários prevista ainda para este ano, será adiada para o ano que vem. Com a limitação dos preços, não deverá ocorrer outra indexação para o ano. Ou seja, em 2023, as empresas deverão pagar duas indexações: uma em abril, que já tinha sido adiada este ano, e a outra que deverá ocorrer no final de 2022.

As negociações no seio da tripartida prosseguem esta terça-feira. Este será o terceiro e último encontro previsto entre Governo e parceiros sociais, com o objetivo de discutir as medidas de apoio às famílias e empresas. Espera-se que as primeiras conclusões sejam apresentadas ainda esta semana.



