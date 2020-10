Se nada for feito em contrário, o Luxemburgo só deverá extinguir o fosso salarial entre homens e mulheres em 2027, ainda assim, 77 anos antes do conjunto dos Estados membros da União Europeia.

Mulheres têm de esperar mais sete anos para atingir a igualdade salarial no Grão-Ducado

A discrepância salarial entre homens e mulheres vai manter-se - no caso de França, Alemanha ou República Checa por mais um século - se a União Europeia não colocar em marcha um plano para estancar os sucessivos anos de discriminação no mundo laboral.

O alerta é da Confederação Europeia de Sindicatos (CES). No leque dos "maus alunos", o Luxemburgo leva, ainda assim, sete anos de vantagem.

Year gender pay gap will end based on the rate of change since 2010:



🇱🇺 2027

🇧🇪 2028

🇭🇺 2031

🇬🇷 2034

🇫🇮🇪🇸 2046

🇸🇪 2050

🇳🇱🇨🇾 2051

🇦🇹 2052

🇪🇪 2058

🇩🇰 2061

🇮🇹 2074

🇸🇰 2097

🇪🇺 2104

🇩🇪🇨🇿 2121

🇫🇷 +1000 years



We need @EU_Commission action now! Full details ➡️ https://t.co/XZmqv0nKoA — EUROPEAN TRADE UNION (@etuc_ces) October 5, 2020

O caso luxemburguês

Divulgadas no arranque desta semana, as contas da estrutura sindical estimam que o país deverá conseguir eliminar as diferenças salariais em 2027, 77 anos antes do conjunto dos Estados membros da União Europeia. Na pior das perspectivas, os 27 precisam de mais 84 anos para liquidar o fosso preponderante das remunerações auferidas, pela mesma função, em função do sexo.

Tendo em conta que, nos últimos oito anos esta discriminação salarial regrediu apenas 1% nos países que compõem a UE, o Luxemburgo está, de qualquer das formas, na dianteira do processo, já que, precisamente entre 2010 e 2018, passou de uma diferença média de 8,7% para 4,6%.



No estudo que põe a nu a incapacidade de resposta dos governos no que respeita à igualdade dos sexos no mundo laboral, o Grão-Ducado só é ultrapassado pelos Roménia e surge à frente da Hungria. No caso do primeiro, as romenas verão a sua remuneração equiparada à dos homens já daqui a dois anos, em 2022. Mais tarde, a Hungria deverá instituir a norma em 2031.

Pedras no caminho

A pouco menos de um mês do Dia da Igualdade de Remuneração, que se assinala pela primeira vez a 4 de novembro, a Confederação Europeia de Sindicatos pede uma resposta firme e adequada à Comissão Europeia, que insta a repensar a estratégia em cada um dos estados membros.

França, a pior aluna na estatística, precisaria de mais de um século para ultrapassar a ferida aberta da desigualdade laboral. Lado a lado, alemãs e checas terão de esperar até 2121 para receber, ao fim do mês, a mesma quantia que os homens.

Atrasado, também pela pandemia, o compromisso assumido pela Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen para liquidar as diferenças salariais ainda não deu, sequer, os primeiros passos. O tema deverá ser alvo de uma análise profunda apenas a partir de 15 de dezembro.









