Rating

Moody's confirma triplo A para o Luxemburgo

Susy MARTINS A agência de notação estima que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) seja de 1% em 2023. No ano seguinte poderá chegar aos 2%.

A agência de notação financeira Moody's mantém a classificação de triplo A para o Luxemburgo, com perspetiva estável da economia do país.

O Grão-Ducado continua assim a figurar entre os poucos países com a classificação mais elevada das três maiores agências de notação financeira, a Standard & Poor’s, Fitch e Moody's, e também da canadiana DBRS.

Em comunicado, a Moody’s salienta que apesar da deterioração da situação económica mundial ligada às pressões inflacionistas atuais, o Luxemburgo continua robusto.

Ainda segundo a Moody’s, as medidas decididas pelo governo no quadro das reuniões tripartidas, como também a manutenção de um mercado de trabalho saudável, permitiram minimizar os efeitos negativos da inflação, tanto para as empresas, como para as famílias.



