"Momento histórico". Trabalhadores do LNS têm a sua primeira convenção coletiva

Catarina OSÓRIO

"Momento histórico", escreve a OGBL em comunicado esta segunda-feira. Pela primeira vez os 250 trabalhadores do Laboratório Nacional de Saúde (LNS) assinaram a primeira convenção coletiva na história da instituição com estatuto de direito privado.

As discussões sobre a introdução deste acordo duraram mais de três anos e chegaram a ser adiadas durante a pandemia. Mas esta semana viram finalmente a luz do dia. O sindicato responsável pela assinatura da nova convenção - a OGBL - congratula-se com o feito que vai permitir "progressos significativos em prol dos trabalhadores".

Entre as medidas acordadas estão um aumento médio dos salários em 4,5%, bem como o valor do ponto indiciário que foi alinhado com o da função pública e o acordo coletivo de trabalho da Federação dos Hospitais (CCT FHL).

Os 250 trabalhadores vão ter também direito a um subsídio equivalente ao 13° mês, bem como um subsídio de férias de 512 euros anuais. A assinatura deste novo acordo dá ainda um bónus único de 500 euros a cada trabalhador.

As férias passam de 28 para 32 dias anuais. A estes somam-se mais dois dias extra para os trabalhadores com 50 ou mais anos e quatro dias extra para o pessoal com 55 ou mais anos.

Ainda de acordo com a OGBL, os funcionários vão ter também direito ainda a vales-refeição.



O LNS teve um papel preponderante durante a pandemia, a par com as várias instituições de saúde do Grão-Ducado, com os trabalhadores a demonstrarem "um compromisso exemplar que ia muito além da mera gestão", considera o maior sindicato luxemburguês.

O acordo celebrado agora é por isso "importante passo em frente para um melhor reconhecimento do pessoal do laboratório e do seu papel no sistema de saúde luxemburguês".

