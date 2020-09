Em consulta, a decisão final sobre a circulação das "moedas pequenas" só deverá ser tomada em 2021.

Moedas de 1 e 2 cêntimos estão em risco de extinção

Até ao fim do próximo ano, as moedas de euro podem ficar limitadas a apenas seis, caso a Comissão Europeia decida tirar as moedas de 1 e 2 cêntimos de circulação. Em cima da mesa desde o final de janeiro, a ideia está em consulta pública, pelo que o objetivo será avaliar com cada estado membro quer os "custos" da emissão, como a "aceitação" das moedas pequenas.

Esta auscultação dura um mês. Só no final deste processo é que Bruxelas decidirá “se se justifica uma proposta legislativa sobre a introdução de regras uniformes de arredondamento para os pagamentos em numerário na zona euro e possivelmente sobre a descontinuação das moedas de um e dois cêntimos”.

A meta vem plasmada na nota de imprensa que a Comissão lançou sobre o tema, sendo que a decisão só deverá ser conhecida no final do ano que vem.

Estima-se que todos os anos, duas em cada três destas moedas se perdem. Num fundo de um bolso ou em qualquer parte da casa, o fenómeno ajuda a explicar que no último eurobarómetro, em 2019, 62% dos europeus não se importavam de ficar sem elas.



Por cá, no Grão-Ducado, o ministério das finanças ainda está a forjar uma opinião sobre o tema. Segundo o Paperjam, de acordo com números do Tesouro, o Luxemburgo teve 142 milhões de moedas de um cêntimo desde 2002 e 156 milhões de moedas de dois cêntimos.





