A companhia aérea luxemburguesa estará em negociações com empresas de leasing para reforçar a sua frota com a aquisição de novos aviões Boeing 737 Max.

Aviação

Modelo Boeing 737 Max poderá estar entre novas aquisições da Luxair

Dustin MERTES A companhia aérea luxemburguesa estará em negociações com empresas de leasing para reforçar a sua frota com a aquisição de novos aviões Boeing 737 Max.

A companhia aérea Luxair estará a preparar-se para adquirir aviões Boeing 737 Max para a sua frota, de acordo com o site Aerotelegraph. Citando fontes da aviação luxemburguesa, o site avança que as negociações com as empresas de leasing estão tão avançadas que dois novos aviões 737 Max poderão juntar-se à frota da Luxair já este verão.

Este avião é o modelo mais popular do fabricante americano, mas tem tido graves problemas nos últimos anos. Em março de 2019, o Boeing 737 Max foi retirado do mercado depois de dois acidentes que mataram, no total, 346 pessoas. Como principal causa dos acidentes foi apontado o painel de controlo deficiente do avião.

Voos com este modelo estiveram proibidos

População queixa-se de aumento de ruído dos aviões Os moradores das localidades mais a leste do Findel são os mais queixosos.

Depois do primeiro acidente, a Boeing tentou resolver os problemas identificados, contudo, outros defeitos foram surgindo e só ao fim de quase dois anos é que a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) levantou a proibição de voos com este modelo. A EASA - a Agência Europeia para a Segurança da Aviação - seguiu o exemplo da congénere americana em janeiro de 2021.

A Luxair está também à procura de aeronaves que substituam a sua frota envelhecida de turbopropulsores. O CEO da empresa, Gilles Feith, já tinha mencionado numa entrevista anterior àquele site que a companhia estava a analisar a possível aquisição de modelos Airbus A220 e Embraer E2 para essa substituição. No entanto, esta não deverá acontecer antes de 2024 ou 2025.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e traduzido para o Contacto por Ana Tomás)



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.