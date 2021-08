Apoio financeiro à compra destes veículos pode ser de até 600 euros.

Subsídios para compra de bicicletas elétricas com atrasos de mais de um ano

O sucesso é tal que o Governo não tem mãos para tantos pedidos das bonificações na compra de bicicletas elétricas. O dado foi admitido pela ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado do ADR, Fred Keup. Na pergunta, Keup dizia saber de atrasos de residentes que esperam há mais de um ano para receber os prémios estatais pela compra destes veículos. E pede, por isso, mais esclarecimentos ao Governo.

Na resposta, a ministra esclarece que a 5 de julho deste ano, os serviços governamentais tinham em mãos 10.481 candidaturas que tinham dado entrada a partir de 12 de agosto de 2020.

As subvenções para a compra de veículos elétricos ou bicicletas no país "foram extremamente bem sucedidos durante a pandemia", revelou Carole Dieschbourg. Ainda de acordo com os dados divulgados, o pico dos pedidos de subvenções para a compra de bicicletas e veículos elétricos (incluindo bicicletas e carros) "aconteceu na primavera de 2020, com uma segunda vaga na primavera de 2021".

A governante explicou ainda que o pessoal que processa estes pedidos foi reforçado de forma a dar resposta aos processos, tendo as autoridades recorrido ao mecanismo de emprego temporário da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

O Governo decidiu aumentar o apoio financeiro à compra de bicicletas no início de junho de 2020, que pode ser de até 600 euros. Mas, na prática, o estímulo à mobilidade mais amiga do ambiente ainda está por concretizar para muitos.

