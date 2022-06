Os 27 ministros da Energia vão discutir, à porta fechada, a situação energética e o plano "Repower" da UE.

Energia

Ministros no Luxemburgo para debater impacto energético da guerra na Ucrânia

Henrique DE BURGO Os 27 ministros da Energia vão discutir, à porta fechada, a situação energética e o plano "Repower" da UE.

Os ministros da Energia e Meio Ambiente da União Europeia (UE) reúnem-se esta segunda e terça-feira no Luxemburgo para analisar o impacto energético da invasão russa da Ucrânia.

Os 27 ministros da Energia vão discutir, à porta fechada, a situação energética e o plano "Repower" da UE, para reduzir a dependência do gás russo em dois terços no espaço de um ano.

Esse plano vai passar pela diversificação da energia, implantação de energias renováveis, eficiência e redução do consumo de gás.

Os ministros vão ainda debater o aumento dos preços, a futura reforma do mercado de eletricidade da UE, as compras conjuntas de gás ou as medidas de preparação no caso de Moscovo ordenar uma rutura total das remessas de gás para a União Europeia.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.