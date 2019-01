O novo ministro do Turismo, Lex Delles, inaugurou esta noite a 28ª edição da feira anual "Vakanz", que tem lugar na Luxexpo The Box, em Kirchberg, a partir de hoje até domingo.

Economia 3

Ministro do Turismo inaugura salão Vakanz

O novo ministro do Turismo, Lex Delles, inaugurou esta noite a 28ª edição da feira anual "Vakanz", que tem lugar na Luxexpo The Box, em Kirchberg, a partir de hoje até domingo.

Num espaço com mais de 200 expositores, espalhados por 17 mil m², o maior evento da Grande Região dedicado a viagens e turismo tem este ano como tema "férias ativas, bem-estar e relaxamento".



O Luxemburgo espera tirar partido este ano do "turismo ativo, incluindo ciclismo e caminhadas", refere o ministério da Economia em comunicado, salientando que estas atividades "estão entre os pilares da promoção do Grão-Ducado como um destino turístico de qualidade".



A actual reestruturação dos cinco mil quilómetros de percursos pedestres e a melhoria da sua ligação com as estruturas de alojamento, restauração e turismo "ajudam a reforçar a posição do Luxemburgo no domínio do turismo activo", lê-se no comunicado.

3 Lex Delles. Foto: Ministério da Economia

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Lex Delles. Foto: Ministério da Economia Lex Delles. Foto: Ministério da Economia Lex Delles. Foto: Ministério da Economia

Luxemburgo com mais de três milhões de dormidas



Com mais de três milhões de dormidas registadas em 2017, o setor do turismo luxemburguês está no "bom caminho". A profissionalização das estruturas de turismo feita no passado é apontada com a principal base de apoio ao turismo no Grão-Ducado. Agora, o objetivo passa por "otimizar a oferta" e para isso o Ministério da Economia pretende "apoiar ativamente o investimento contínuo em infraestruturas, bem como as atrações turísticas do país, enfatizando conceitos sustentáveis ​​e valorizando os produtos regionais".

Turismo do Algarve promovido este fim de semana



A Associação Turismo do Algarve volta a estar presente mais uma vez no salão de turismo Vakanz. Recorde-se que no ano passado, além da região do Algarve, estiveram também presentes no certame as regiões dos Açores e Madeira, depois de Portugal ter recusado ser o convidado de honra no Salão de Turismo do Luxemburgo.