Ministro do Trabalho ouvido no Parlamento sobre despedimentos na ArcelorMittal

O ministro do Trabalho, Dan Kersch, é ouvido esta semana no Parlamento sobre o anunciado corte de 570 empregos nas fábricas e escritórios da ArcelorMittal no Luxemburgo. ¨

De acordo com a agenda da Câmara dos Deputados para esta semana, "o ministro vai informar os deputados sobre a supressão de empregos anunciada pela ArcelorMittal". A sessão, a realizar por videoconferência, está marcada para terça-feira, a partir das 10h30.

O gigante mundial do aço anunciou na semana passada o corte iminente de 570 postos de trabalho, para fazer face à "situação difícil" que a empresa atravessa. Uma crise que já existia antes do coronavírus, mas que foi agravada pela situação pandémica.

O Governo e os sindicatos já apelaram para que o modelo social do país não seja esquecido. Do lado da empresa, a garantia de que o diálogo social será respeitado apareceu num comunicado divulgado na quinta-feira passada, dia em que se soube que meio milhar de postos de trabalho deverão desaparecer, equivalendo a um corte de 15% num dos maiores empregadores do país. Ao ser respeitado o chamado "modelo social luxemburguês", espera-se que sejam privilegiadas medidas como reformas antecipadas e reconversão profissional.



