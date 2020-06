“Durante o Estado de emergência, não é a altura certa para organizar uma tripartida”. Quem o disse foi o ministro do Trabalho, Dan Kersch, esta manhã, aos microfones da RTL.

Ministro do Trabalho consciente de que empresas vão ter de despedir para sobreviver

No entanto, o ministro do Trabalho acrescentou que está consciente de que é preciso sentar à volta da mesma mesa, patronato, sindicatos e o Governo para abordar a situação atual, frisando que meado do mês de julho é a altura certa para esse encontro.

Segundo o ministro do Trabalho, o Luxemburgo encontra-se atualmente numa crise estrutural e os problemas de hoje numa empresa são os problemas de amanhã noutra, com os diferentes setores de atividades ligados entre si.

OGBL, LCGB e CGFP reivindicam tripartida Os três maiores sindicatos do país, OGBL, LCGB e CGFP reivindicam uma reunião tripartida para sentar à mesma mesa, Governo, patronato e sindicatos. Meados de julho é a data apontada para a realização desse encontro, uma vez que segundo os sindicatos não convém fazer essa reunião demasiado cedo, sendo preciso esperar um pouco para ver o impacto real da crise pandémica na vida das pessoas.

Já se sabe que as empresas vão poder recorrer ao desemprego parcial até ao fim do ano, mas Dan Kersch esclarece que é preciso definir outras modalidades após o fim do estado de emergência, previsto para 24 de junho. Até à data, o desemprego parcial custou ao Estado 800 milhões de euros.

Kersch sublinhou ainda que para que as empresas possam sobreviver no contexto atual, têm de se reorganizar, e que despedir pessoas faz parte desse processo, mesmo durante o desemprego parcial.

No entanto, acrescenta que o objetivo é despedir o menos pessoas possível.



