“É um triste dia para a liberdade sindical do Grão-Ducado”. É desta forma que a Associação Luxemburguesa dos Empregados de Bancos e Seguradoras (ALEBA) anunciou esta sexta-feira o seu afastamento da representatividade do setor financeiro.

Ministro do Trabalho afasta sindicato ALEBA da representação do setor financeiro

Henrique DE BURGO “É um triste dia para a liberdade sindical do Grão-Ducado”. É desta forma que a Associação Luxemburguesa dos Empregados de Bancos e Seguradoras (ALEBA) anunciou esta sexta-feira o seu afastamento da representatividade do setor financeiro.

“É um triste dia para a liberdade sindical do Grão-Ducado”. É desta forma que a Associação Luxemburguesa dos Empregados de Bancos e Seguradoras (ALEBA) anunciou esta sexta-feira o seu afastamento da representatividade do setor financeiro. O sindicato refere em comunicado que foi informado hoje da decisão do ministro do Trabalho, Dan Kersch, em retirar a sua representação setorial a pedido das centrais sindicais OGBL e LCGB.

Segundo refere a ALEBA, as centrais sindicais pediram o afastamento ao ministro em novembro de 2020, alegando o facto de a lei permitir a reivindicação em nome de todos os trabalhadores do setor financeiro apenas aos sindicatos com mais de 26% de votos nas empresas.

O sindicato do setor financeiro acusa a OGBL e a LCGB de orquestrarem uma “manobra política” para monopolizar este “importante setor de atividade do país, em que não têm a maioria de representantes”.

A ALEBA lembra ainda que nos últimos anos foi aliciada pelas duas centrais sindicais a juntar-se a elas, mas que sempre rejeitou os convites, considerando a sua independência como a melhor garantia de defesa dos interesses dos cerca de 10 mil membros e funcionários do setor.

Com 4 dos 8 assentos no grupo que representa o setor financeiro na Câmara dos Assalariados, a ALEBA refere que vai agora tomar medidas a nível nacional e internacional para que a sua “legítima representatividade seja reconhecida e restaurada”.

Até haver uma decisão sobre os recursos que deverão seguir, o sindicato refere que a decisão do ministro do Trabalho “não tem impacto na capacidade de defesa dos seus membros e funcionários do setor”. A ALEBA diz também que vai continuar a sua atividade sindical nas empresas através dos seus 700 delegados e a continuar a negociar os planos sociais ou convenções coletivas de que é signatária.

A ALEBA faz este ano 103 anos de existência enquanto organismo independente e exclusivamente de defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores do setor financeiro.(Henrique)



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.