Com a demissão do ministro das Finanças português, esta terça-feira, uma possível recandidatura à presidência do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro, ficou sem efeito.

Economia 2 min.

Ministro das Finanças luxemburguês é favorito para suceder a Centeno no Eurogrupo

Ana TOMÁS Com a demissão do ministro das Finanças português, esta terça-feira, uma possível recandidatura à presidência do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro, ficou sem efeito.

O ministro das Finanças luxemburguês Pierre Gramegna é apontado como um dos principais favoritos ao lugar de presidente do Eurogrupo, atualmente ocupado por Mário Centeno.



Com a demissão do ministro das Finanças português, esta terça-feira, uma possível recandidatura à presidência do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro, ficou sem efeito, e a ‘corrida’ à sua sucessão no cargo deverá começar já esta semana, tendo o próprio Mário Centeno anunciado que na reunião de quinta-feira do Eurogrupo vai lançar a abertura de candidaturas.

Neste momento, o ministro luxemburguês Pierre Gramegna é apontado como potencial candidato ao cargo de presidente do Eurogrupo, a par da ministra da Economia espanhola, Nadia Calviño.

A homenagem da União Europeia ao ministro português

Os elogios a Mário Centeno, pelos outros ministros das Finanças da zona euro, fazem supor que o ministro demissionário teria a reeleição ao seu alcance caso decidisse concorrer a um segundo mandato no próximo mês. As suas competências são particularmente notadas e elogiadas no atual contexto de resposta europeia à crise económica causada pela pandemia de covid-19.

Mário Centeno sai do governo Executivo de António Costa já encontrou substituto para o cargo de ministro das Finanças.

O trabalho de Centeno nos últimos meses, no quadro da resposta económica à crise provocada pelo confinamento na Europa, fica como um dos seus principais ‘legados’ no continente, de que é exemplo o acordo alcançado no Eurogrupo, em abril passado, sobre as chamadas "redes de segurança" para Estados, empresas e trabalhadores, num montante global de 540 mil milhões de euros.



A Comissão Europeia destacou o contributo que a sua “liderança e experiência” deram à resposta europeia à crise da covid-19, disse à Lusa um porta-voz da instituição.

“A Comissão presta homenagem a Mário Centeno pelo importante papel que desempenhou no reforço da resiliência da zona euro enquanto presidente do Eurogrupo. A sua liderança e experiência ajudaram a zona euro a responder com rapidez, força e coordenação às consequências da pandemia de coronavírus”, declarou.

Elogios do mesmo género foram repetidos por vários ministros das finanças europeus, como o francês Bruno Le Maire ou o alemão Olaf Scholz, e pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que agradeceu igualmente ao ministro português o seu “trabalho árduo” na Europa e a "excelente cooperação", sublinhando desde já que que “o Eurogrupo tem de continuar a preparar o terreno para uma recuperação económica forte”, já que “a covid-19 estagnou a economia, mas acelerou a determinação da UE em reconstruir melhor”.

Eleito em 2017 para o Eurogrupo, Mário Centeno esclareceu que vai cumprir o atual mandato até ao final (13 de julho) e dirigirá a eleição para encontrar o seu sucessor, em 09 de julho.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.