Ministro das Finanças diz que “os portugueses são pessoas que se integraram magnificamente bem” no país

Paula CRAVINA DE SOUSA

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna recorreu à imigração portuguesa para exemplificar a integração e a quantidade de estrangeiros no país. “Hoje, os portugueses são pessoas que se integraram magnificamente bem no nosso país”, disse.

O governante falava na conferência onde a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) apresentou o relatório dedicado ao Grão-Ducado. Questionado sobre o impacto dos estrangeiros no país, Gramegna começou por caracterizar a presença de estrangeiros residentes e também de transfronteiriços no país.

“Temos 47 a 48% de estrangeiros residentes no Luxemburgo, quase metade... nenhum país tem isto”, afirmou. “A internacionalização do nosso país ultrapassa tudo o que conhecemos. Somos um verdadeiro laboratório da Europa, porque vivemos a integração europeia. Claro que há dificuldades, mas é preciso assumir uma coisa e a outra”, disse. Gramegna referiu-se depois aos transfronteiriços: há cerca de 200 mil, “o que corresponde a cerca de um quarto de todos os transfronteiriços da Europa. Isso indica que, à parte do Luxemburgo e da Suíça, há poucos transfronteiriços em toda a União Europeia (UE). O último número que vi é que havia 700 mil tranfronteiriços em toda a UE e um pouco mais de um quarto estão no Luxemburgo”.

O governante referiu depois o exemplo concreto dos portugueses. “Continuamos a ter, hoje em dia, imigração portuguesa, ela não acabou”. “Hoje em dia, há cerca de 100 mil portugueses no Luxemburgo numa população total de 600 mil, o que equivale a uma pessoa em cada seis”. “E na cidade onde vivo, Esch-sur-Alzette, são um em cada três são portugueses”, concretizou. “Não conheço nenhum país – e já visitei muitos – onde a integração se faz, de tal forma que não há grandes dificuldades”, disse ainda. “Não digo que não haja dificuldades, mas imaginem cada um de vós, no estrangeiro, a viver numa cidade, onde uma pessoa em cada três é de outro país. Hoje, os portugueses são pessoas que se integraram magnificamente bem no nosso país”.