Ministro das Classes Médias vai organizar mesa redonda sobre futuro do setor do comércio

Susy MARTINS

O ministro das Classes Médias, Lex Delles, acedeu ao pedido recente da OGBL, numa reunião com a central sindical no passado dia 11 de dezembro. Segundo um comunicado do sindicato, o ministro comprometeu-se a organizar um encontro a curto prazo.

A reunião vai sentar à mesma mesa todos os atores do setor do comércio para analisar a situação atual e abordar os desafios futuro, nomeadamente devido à crise sanitária, mas também no âmbito da digitalização ou ainda dos preços elevados das rendas comerciais.

O sindicato aproveitou o encontro com o governante para propor um plano de manutenção do emprego no setor, a criação de vouchers de consumo para a população ou ainda o congelamento das rendas durante três anos. Temas que deverão ser abordados na mesa redonda sobre o futuro no setor do comércio, cuja data ainda não é conhecida.



