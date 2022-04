Em entrevista, François Bausch critica agora uma das medidas acordadas pelo seu próprio Governo para fazer face ao aumento drástico dos preços da energia.

Ministro da Mobilidade: "Redução de 7,5 cêntimos no gasóleo e gasolina não faz sentido"

Susy MARTINS Em entrevista, François Bausch critica agora uma das medidas acordadas pelo seu próprio Governo para fazer face ao aumento drástico dos preços da energia.

"Reduzir o preço do gasóleo e da gasolina em 7,5 cêntimos por litro não faz sentido". A declaração veio do próprio vice-primeiro-ministro e ministro da Mobilidade e Obras Públicas, François Bausch, numa entrevista recente ao jornal online Reporter.lu.

Semanas após o Governo ter acordado um pacote de medidas para conter os preços da energia na reunião da 'tripartida'- uma reunião onde François Bausch esteve sentado à mesa das negociações - o próprio vem agora dizer que a redução de 7,5 cêntimos no gasóleo e gasolina representa mais um "gesto simbólico" por empatia a todos os que estão preocupados com o aumento dos preços. E refere que pouco ou nada vai ajudar as famílias com rendimentos mais baixos.

Segundo Bausch, são sobretudo os que conduzem carros de alta cilindrada e com mais recursos financeiros para pagar o gasóleo e gasolina que mais vão beneficiar desta medida.

E admite que o seu partido, Os Verdes, teria preferido outras medidas em vez desta redução, mas acabou por ter de aceitar a medida, salientando que será de curta duração e que estão previstas outras medidas que apoiam a transição energética no Grão-Ducado.

Na entrevista ao jornal online Reporter.lu, Bausch acrescenta que na política é preciso encontrar um compromisso e que o mesmo é válido para as reuniões da 'tripartida' entre Governo e parceiros sociais.

