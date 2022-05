Em reunião com os homólogos dos 27, na segunda-feira, Claude Turmes propôs que a UE estabeleça medidas para poupar energia e, assim, estabilizar os preços.

Crise energética

Ministro da Energia luxemburguês sugere campanha de poupança à escala europeia

Redação Em reunião com os homólogos dos 27, na segunda-feira, Claude Turmes reforçou o apoio do Luxemburgo a um embargo ao petróleo russo e propôs que a União Europeia (UE) estabeleça medidas para poupar energia e, assim, estabilizar os preços mundiais do gás e do petróleo.

O ministro da Energia referiu, também, que já está a preparar um pacote semelhante para o Luxemburgo, mas reconheceu que, se for executada de forma isolada, a medida "terá pouco impacto nos preços mundiais do gás e do petróleo". "Se toda a Europa o fizer de forma coerente, [aí] terá impacto", salientou, citado pelo Wort francês.

No mês passado, a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla inglesa) já tinha avançado com algumas recomendações neste sentido, como a redução da utilização do aquecimento, o abandono do ar condicionado, a promoção do teletrabalho, a partilha de carros e a deslocação em bicicleta e transportes públicos.

A poupança de energia é prioridade numa altura em que os 27 Estados-membros estão cada vez mais unidos em torno das sanções energéticas a Moscovo. A Comissão Europeia deverá, inclusive, apresentar um novo pacote de sanções contra a Rússia esta terça ou quarta-feira como resposta à agressão à Ucrânia, que decorre há mais de dois meses.

Período de transição em discussão

A reunião entre os vários ministros da Energia mostrou, precisamente, que alguns países estão dispostos a flexibilizar a sua posição para aumentar a pressão sobre a Rússia. Depois de alguma hesitação, a Alemanha disse que poderá "apoiar um embargo". "Não é possível obtê-lo de graça", advertiu Robert Habeck, ministro da Energia. "Mas estamos preparados para suportar os custos."

A Áustria, igualmente hesitante sobre uma eventual retaliação, diz-se pronta a "apoiar um embargo petrolífero, mesmo de forma substancial, caso a Comissão e os Estados-membros assim o decidam".

Por outro lado, a Hungria continua reticente em aderir às sanções energéticas, tendo rejeitado veementemente o embargo ao petróleo russo. Robert Habeck admite a legitimidade das preocupações de Budapeste e afirma que "é justo preparar as várias etapas [do processo] para que não haja uma situação de aflição económica".

A Alemanha é um de vários países que está a pedir mais tempo para minimizar os danos da resposta à Rússia. Está, atualmente, a ser discutido um período de transição, assim como possíveis isenções, para os países que são mais dependentes da energia russa.

