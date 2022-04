Yuriko Backes vai estar na capital americana entre quarta-feira e domingo em reuniões com FMI e Banco Mundial.

Ministra das Finanças do Luxemburgo em visita de trabalho aos EUA

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, vai estar nos Estados Unidos entre esta quarta-feira e domingo. A governante vai representar o Luxemburgo nas reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, em Washington.

O Ministério das Finanças refere numa nota de imprensa que estas reuniões vão juntar os ministros das Finanças e banqueiros centrais de todo o mundo, num contexto económico fortemente marcado pelos impactos da guerra russa contra a Ucrânia, depois de dois anos de pandemia.

As reuniões vão servir para discutir as respostas multilaterais à atual situação, bem como as medidas para a recuperação e estabilidade financeira. Os responsáveis vão ainda abordar o combate à pobreza, a inclusão social e as mudanças climáticas.

À margem das reuniões, Yuriko Backes vai encontrar-se com a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, e com vários dos seus homólogos.



