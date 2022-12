Ministra das Finanças admite alívio dos impostos em 2023

Conjuntura económica do país nos próximos meses vai ser fulcral para decidir ou não esse alívio, considera Yuriko Backes.

Susy MARTINS

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, admitiu na quarta-feira no Parlamento que poderão existir aligeiramentos fiscais em 2023. "Poderá haver aligeiramentos fiscais a partir da primavera do próximo ano. Aligeiramentos que deverão abranger também as classes médias", disse sobre o Orçamento do Estado 2023 aos deputados luxemburgueses.

A ministra acrescentou, no entanto, que isso só irá acontecer se houver dinheiro suficiente nos cofres do Estado, sublinhando que o défice estatal deverá ser menos elevado que o previsto.

Próximo ano deverá ter três parcelas de indexação salarial O Statec estima que o aumento do custo salarial médio no Luxemburgo se fixe nos "6,3%" este ano e nos "5,6% em 2023, sobretudo por efeito das sucessivas indexações".

Mas mesmo assim, acrescentou que antes de tomar uma decisão o Executivo prefere esperar pelos números do primeiro trimestre de 2023, bem como pelas previsões conjunturais relativamente à inflação.

Backes afirmou ainda que caso os números sejam favoráveis até abril de 2023, a ministra vai apresentar na Câmara dos Deputados medidas para aliviar os impostos, sem adiantar mais pormenores.

Sobre o Orçamento do Estado para 2023, Yuriko Backes reiterou ainda que este é um orçamento "realista e razoável".

